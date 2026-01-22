ua en ru
Чт, 22 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Графіки не всюди. В Україні світло вимикають до 16 годин, багато де - аварійно

Четвер 22 січня 2026 09:01
UA EN RU
Графіки не всюди. В Україні світло вимикають до 16 годин, багато де - аварійно Фото: в Україні світло вимикають до 16 годин, багато де - аварійно (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Україні оновили графіки відключень електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. У багатьох регіонах 22 січня світло можуть вимикати до 16 годин на добу або застосовувати аварійні знеструмлення.

РБК-Україна розповідає, де та як сьогодні в Україні вимикають світло.

"Укренерго"

В компанії зазначили, що раніше оприлюднені графіки знеструмлення в регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання.

Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Аварійні відключення

Станом на 08:30 аварійні відключення запроваджено у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Дніпропетровський, Кіровоградській, Чернігівській та Миколаївській областях.

Київ

У столиці через складну ситуацію в енергетиці продовжують застосовувати аварійні відключення електроенергії. Графік відключення світла у Києві 21 січня діятиме лише за умови скасування екстрених відключень.

Київська область

Після останнього обстрілу в області діють аварійні відключення, під час яких графіки не застосовуються.

Одеська область

Графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі.

Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини - тривають аварійні відключення.

Харківська область

У Харкові та області запровадили аварійні відключення світла, повідомили в обленерго. При цьому паралельно у деяких споживачів діють і графіки відключення електрики.

  • 1.1 – 00:00-06:00 (6 год), 09:30-16:30 (7 год), 20:00-24:00 (4 год);
  • 1.2 – 00:00-06:00 (6 год), 09:30-16:30 (7 год), 20:00-24:00 (4 год);
  • 2.1 – 00:00-06:00 (6 год), 09:30-16:30 (7 год), 20:00-24:00 (4 год);
  • 2.2 – 00:00-06:00 (6 год), 09:30-16:30 (7 год), 20:00-24:00 (4 год);
  • 3.1 – 02:30-09:30 (7 год), 13:00-20:00 (7 год);
  • 3.2 – 02:30-09:30 (7 год), 13:00-20:00 (7 год);
  • 4.1 – 02:30-09:30 (7 год), 13:00-20:00 (7 год);
  • 4.2 – 02:30-09:30 (7 год), 13:00-20:00 (7 год);
  • 5.1 – 00:00-02:30 (2,5 год), 06:00-13:00 (7 год), 16:30-23:30 (7 год);
  • 5.2 – 00:00-02:30 (2,5 год), 06:00-13:00 (7 год), 16:30-23:30 (7 год);
  • 6.1 – 00:00-02:30 (2,5 год), 06:00-13:00 (7 год), 16:30-23:30 (7 год);
  • 6.2 – 00:00-02:30 (2,5 год), 06:00-13:00 (7 год), 16:30-23:30 (7 год).

Перелік адрес за чергами оприлюднений на офіційних ресурсах "Харківобленерго".

Запорізька область

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

  • 1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Хмельницька область

Графіки не всюди. В Україні світло вимикають до 16 годин, багато де - аварійно

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Миколаївська область

За даними Миколаївобленерго, в області вводять графіки аварійних відключень. Графіки погодинних відключень продовжують діяти.

"О 8:40 отримали нове розпорядження від НЕК "Укренерго" на застосування графіків аварійних відключень (ГАВ). Зараз будуть знеструмлені 6, 7, 8, 9 та 10 черги ГАВ. ГПВ продовжує діяти", - йдеться у повідомленні компанії.

Сумарна кількість годин без світла може сягати 16 на добу.

Графіки не всюди. В Україні світло вимикають до 16 годин, багато де - аварійно

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Житомирська область

Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для 4,5 черг:

з 00:00 до до 22:00 години - електрику вимикатимуть для 4,5 черги;
з 22:00 до 24:00 години - електрику вимикатимуть для чотирьох черг.

Графіки не всюди. В Україні світло вимикають до 16 годин, багато де - аварійно

Вінницька область

Графіки не всюди. В Україні світло вимикають до 16 годин, багато де - аварійно

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Львівська область

Графіки не всюди. В Україні світло вимикають до 16 годин, багато де - аварійно

Дізнатись свою чергу відключень можна:

  • на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
  • у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
  • у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
  • у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
  • у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Івано-Франківська область

Графіки не всюди. В Україні світло вимикають до 16 годин, багато де - аварійно

Дізнатися свою чергу можна:

  • на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";
  • у Viber-боті компанії;
  • за посиланням.

Рівненська область

Графік погодинних відключень електроенергії на Рівненщині, 22 січня:

  • підчерга 1.1 08.00-12.00, 16.00-19.00
  • підчерга 1.2 12.00-16.00, 19.00-22.00
  • підчерга 2.1 11.00-15.00, 20.00-00.00
  • підчерга 2.2 11.00-15.00, 20.00-00.00
  • підчерга 3.1 00.00-04.00, 12.00-16.00
  • підчерга 3.2 00.00-04.00, 12.00-16.00
  • підчерга 4.1 04.00-08.00, 15.00-18.00
  • підчерга 4.2 04.00-08.00, 15.00-18.00
  • підчерга 5.1 08.00-12.00, 16.00-20.00
  • підчерга 5.2 08.00-12.00, 16.00-20.00
  • підчерга 6.1 08.00-11.00, 18.00-22.00
  • підчерга 6.2 08.00-11.00, 18.00-22.00

Дізнатися свою чергу на відключення за адресою можна:

  • для Рівного - тут;
  • для Рівненської області - тут.

Тернопільська область

На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:

Графіки не всюди. В Україні світло вимикають до 16 годин, багато де - аварійно

Закарпатська область

За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.

Графіки не всюди. В Україні світло вимикають до 16 годин, багато де - аварійно

Детальніше з графіком можна ознайомитися тут.

Чернівецька область

Графіки не всюди. В Україні світло вимикають до 16 годин, багато де - аварійно

Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.

Волинська область

Графіки не всюди. В Україні світло вимикають до 16 годин, багато де - аварійно

Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.

Що зі світлом у Києві

Нагадаємо, в ніч на 20 січня Росія завдала комбінованого удару по Україні. Зокрема, дрони та ракети були націлені на Київ та область. Унаслідок удару було пошкоджено енергетичні об'єкти.

Вчора, 21 січня, енергетикам вдалося заживити всі об'єкти критичної інфраструктури Києва після чергової російської атаки в ніч на 20 січня. Проте ситуація з електрикою все одно залишається складною.

Також вчора міністр енергетики Денис Шмигаль пообіцяв, що найближчим часом Київ перейде від екстрених відключень електроенергії до жорстких, але прогнозованих графіків.

За його словами, енергетики вже підготували низку технічних рішень, які дозволять стабілізувати ситуацію та відмовитися від аварійних відключень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Війна в Україні Блекаут
Новини
РФ вночі атакувала Кривий Ріг та Павлоград: пошкоджені будинки, є постраждала
РФ вночі атакувала Кривий Ріг та Павлоград: пошкоджені будинки, є постраждала
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів