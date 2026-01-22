Графіки не всюди. В Україні світло вимикають до 16 годин, багато де - аварійно
В Україні оновили графіки відключень електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. У багатьох регіонах 22 січня світло можуть вимикати до 16 годин на добу або застосовувати аварійні знеструмлення.
РБК-Україна розповідає, де та як сьогодні в Україні вимикають світло.
"Укренерго"
В компанії зазначили, що раніше оприлюднені графіки знеструмлення в регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання.
Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Аварійні відключення
Станом на 08:30 аварійні відключення запроваджено у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Дніпропетровський, Кіровоградській, Чернігівській та Миколаївській областях.
Київ
У столиці через складну ситуацію в енергетиці продовжують застосовувати аварійні відключення електроенергії. Графік відключення світла у Києві 21 січня діятиме лише за умови скасування екстрених відключень.
Київська область
Після останнього обстрілу в області діють аварійні відключення, під час яких графіки не застосовуються.
Одеська область
Графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі.
Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини - тривають аварійні відключення.
Харківська область
У Харкові та області запровадили аварійні відключення світла, повідомили в обленерго. При цьому паралельно у деяких споживачів діють і графіки відключення електрики.
- 1.1 – 00:00-06:00 (6 год), 09:30-16:30 (7 год), 20:00-24:00 (4 год);
- 1.2 – 00:00-06:00 (6 год), 09:30-16:30 (7 год), 20:00-24:00 (4 год);
- 2.1 – 00:00-06:00 (6 год), 09:30-16:30 (7 год), 20:00-24:00 (4 год);
- 2.2 – 00:00-06:00 (6 год), 09:30-16:30 (7 год), 20:00-24:00 (4 год);
- 3.1 – 02:30-09:30 (7 год), 13:00-20:00 (7 год);
- 3.2 – 02:30-09:30 (7 год), 13:00-20:00 (7 год);
- 4.1 – 02:30-09:30 (7 год), 13:00-20:00 (7 год);
- 4.2 – 02:30-09:30 (7 год), 13:00-20:00 (7 год);
- 5.1 – 00:00-02:30 (2,5 год), 06:00-13:00 (7 год), 16:30-23:30 (7 год);
- 5.2 – 00:00-02:30 (2,5 год), 06:00-13:00 (7 год), 16:30-23:30 (7 год);
- 6.1 – 00:00-02:30 (2,5 год), 06:00-13:00 (7 год), 16:30-23:30 (7 год);
- 6.2 – 00:00-02:30 (2,5 год), 06:00-13:00 (7 год), 16:30-23:30 (7 год).
Перелік адрес за чергами оприлюднений на офіційних ресурсах "Харківобленерго".
Запорізька область
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
- 1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Хмельницька область
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
Миколаївська область
За даними Миколаївобленерго, в області вводять графіки аварійних відключень. Графіки погодинних відключень продовжують діяти.
"О 8:40 отримали нове розпорядження від НЕК "Укренерго" на застосування графіків аварійних відключень (ГАВ). Зараз будуть знеструмлені 6, 7, 8, 9 та 10 черги ГАВ. ГПВ продовжує діяти", - йдеться у повідомленні компанії.
Сумарна кількість годин без світла може сягати 16 на добу.
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Житомирська область
Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для 4,5 черг:
з 00:00 до до 22:00 години - електрику вимикатимуть для 4,5 черги;
з 22:00 до 24:00 години - електрику вимикатимуть для чотирьох черг.
Вінницька область
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
- на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);
- у чат-боті у Telegram;
- у чат-боті у Viber;
- в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Львівська область
Дізнатись свою чергу відключень можна:
- на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
- у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).
Івано-Франківська область
Дізнатися свою чергу можна:
- на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";
- у Viber-боті компанії;
- за посиланням.
Рівненська область
Графік погодинних відключень електроенергії на Рівненщині, 22 січня:
- підчерга 1.1 08.00-12.00, 16.00-19.00
- підчерга 1.2 12.00-16.00, 19.00-22.00
- підчерга 2.1 11.00-15.00, 20.00-00.00
- підчерга 2.2 11.00-15.00, 20.00-00.00
- підчерга 3.1 00.00-04.00, 12.00-16.00
- підчерга 3.2 00.00-04.00, 12.00-16.00
- підчерга 4.1 04.00-08.00, 15.00-18.00
- підчерга 4.2 04.00-08.00, 15.00-18.00
- підчерга 5.1 08.00-12.00, 16.00-20.00
- підчерга 5.2 08.00-12.00, 16.00-20.00
- підчерга 6.1 08.00-11.00, 18.00-22.00
- підчерга 6.2 08.00-11.00, 18.00-22.00
Дізнатися свою чергу на відключення за адресою можна:
Тернопільська область
На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:
Закарпатська область
За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.
Детальніше з графіком можна ознайомитися тут.
Чернівецька область
Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.
Волинська область
Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.
Що зі світлом у Києві
Нагадаємо, в ніч на 20 січня Росія завдала комбінованого удару по Україні. Зокрема, дрони та ракети були націлені на Київ та область. Унаслідок удару було пошкоджено енергетичні об'єкти.
Вчора, 21 січня, енергетикам вдалося заживити всі об'єкти критичної інфраструктури Києва після чергової російської атаки в ніч на 20 січня. Проте ситуація з електрикою все одно залишається складною.
Також вчора міністр енергетики Денис Шмигаль пообіцяв, що найближчим часом Київ перейде від екстрених відключень електроенергії до жорстких, але прогнозованих графіків.
За його словами, енергетики вже підготували низку технічних рішень, які дозволять стабілізувати ситуацію та відмовитися від аварійних відключень.