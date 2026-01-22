Самая сложная ситуация со светом остается в Киеве и еще 5 областях, - Свириденко

Она рассказала, что сегодня в правительстве провели энергетический селектор с ключевыми министерствами и главами областных военных администраций.

"Продолжается восстановление энергосистемы по всей стране. Самая сложная ситуация остается в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

По словам премьера, над восстановлением света и тепла круглосуточно работает более 160 бригад энергетиков, в том числе командированные из других областей.

Отдельный фокус - на обеспечении Киева альтернативными источниками энергии и установками распределенной генерации. Правительство готово оказать всю необходимую поддержку.

Свириденко отметила, что Кабмин ожидает активной работы от киевской городской власти. По ее словам, никаких препятствий и задержек в подключении не должно быть.

"Правительство создало все условия для быстрого и беспрепятственного подключения таких установок. Работает единое окно для обращений от бизнеса на платформе "Пульс". Минэкономики, Минэнерго и НКРЭКУ готовы оказывать максимальное содействие", - подытожила она.