Наступление ВСУ, смерть королевы и визовый бан для русских: главное за неделю

ВСУ успешно контрнаступают на нескольких направлениях. Деоккупировано более 20 населенных пунктов. Умерла королева Великобритании Елизавета II. Россиянам ограничат въезд в страны Европы. Воинский учет для женщин отсрочили на год.

Новый премьер Британии

6 сентября Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании. Она сменила Бориса Джонсона на посту главы правительства и лидера Консервативной партии. Конкурентом Трасс на кресло премьера был Риши Сунак, но он получил во время голосования на треть голосов меньше.

До назначения Лиз Трасс руководила МИД Великобритании, активно выступала в поддержку Украины после вторжения РФ. Первым иностранным лидером, с которым поговорила премьер, стал Владимир Зеленский.

Отчет МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергетике обнародовало заключение по итогам миссии на ЗАЭС. Среди ключевых пунктов отчета МАГАТЭ - необходимость создать зону ядерной безопасности вокруг станции и немедленное прекращение обстрелов с двух сторон. Однако речь не идет о полной демилитаризации Запорожской АЭС. Также в документе говорится, что миссия на станции должна стать постоянной.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает обсудить план по обеспечению безопасности Запорожской АЭС с Украиной и РФ в течение следующих 2-х недель.

Apple представила новый iPhone

На ежегодной презентации компания Apple показала обновленные смартфоны iPhone 14, часы Watch Series 8 и беспроводные наушники AirPods Pro.

Новые iPhone 14 и 14 Plus практически не отличаются от предыдущей линейки. Главным нововведением стала возможность обмена электронными сообщениями через спутник.

На экране моделей iPhone 14 Pro и Pro Max теперь нет "челки". Вместо нее - круглый вырез с отверстием для селфи-камеры. Возможности фото и видеосъемки улучшатся благодаря 48 Мп главному модулю камеры.

Воинский учет для женщин отсрочили на год

Взятие женщин определенных профессий на воинский учет начнется не ранее 1 октября 2023. Минобороны отсрочило еще на год вступление в силу соответствующей нормы закона.

Таким образом, никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября 2022 не будет. Также за время отсрочки парламент сможет закрепить на законодательном уровне, что воинский учет украинок будет проходить только на добровольной основе.

Статистика COVID-19 возвращается

В Украине растет количество случаев заражения коронавирусом. За прошедшую неделю выявили более 16 тысяч заболевших, из них 3,8 тысяч госпитализировали.

Поэтому Минздрав возобновляет публикации COVID-статистики и вакцинации по стране.

Заявления Путина на ВЭФ

Лидер страны-агрессора отличился новыми громкими заявлениями об Украине во время выступления на Восточном экономическом форуме:

Президент РФ хочет изменить механизм вывоза зерна из Украины якобы из-за того, что продовольствие направляется не в бедные страны, а в государства Евросоюза.

В ответ на планы Евросоюза установить лимит цен на российский газ Путин пригрозил перекрыть поставки газа в страны ЕС.

Глава Кремля продолжает утверждать, что его страна не начинала войну против Украины, а пытается только ее закончить. По его словам, Россия сознательно приняла решение о военных действиях, чтобы якобы помочь народу Донбасса.

Владимир Путин признал присутствие военных России на территории Запорожской АЭС. Он заявил, что на станции находится Росгвардия и бронированные "Тигры" для ее охраны.

Рамштайн-5

На авиабазе "Рамштайн" в Германии прошла пятая встреча союзников Украины. Говорили о единстве дальнейшей поддержки нашей страны в борьбе с агрессором и про успехи украинских военных на фронте.

Об очередных пакетах военной помощи объявили США, Великобритания, Норвегия. Состоялась встреча министра обороны Украины Резникова с генсеком НАТО Столтенбергом, генералом США Милли и главой Пентагона Остином.

Визиты в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Украину с необъявленным визитом 8 сентября. На встрече с Владимиром Зеленским он сообщил о выделении помощи США на сферу обороны в размере 2,2 млрд долларов для Украины и еще 18 стран, которые потенциально могут пострадать от агрессии РФ.

В пятницу, 9 сентября, Киев посетили премьер Польши Матеуш Моравецкий и президент Латвии Эгилтс Левитс, чтобы подтвердить свою поддержку Украины. Они пообщались с президентом Зеленским по поводу создания хаба для обучения и ремонта оборудования; поставок оружия; организации финансовой помощи.

Визовые ограничения для россиян

Евросоюз официально приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме для граждан РФ. С 12 сентября для всех россиян визы подорожают с 35 до 80 евро, а получить их станет сложнее.

Кроме того, Эстония, Литва и Латвия полностью запретят въезд россиянам на территорию своих стран с 19 сентября. Запрет будет действовать независимо от того, какая страна выдала Шенгенскую визу.

Новая помощь от США

В Министерстве обороны США объявили о помощи Украине на 675 млн долларов.

Украинские военные получат боеприпасы для HIMARS, гаубицы 105-мм, высокоскоростные противорадарные ракеты HARM, машины HMMWV, БМП, противотанковые системы, снаряды дистанционных противоброневых мин (RAAM), стрелковое оружие.

Деоккупация Харьковщины и других регионов

ВСУ за несколько дней смогли деоккупировать более 1000 кв. км территории страны от российских войск. На Харьковском направлении освободили более 20 населенных пунктов.

Украинские воины вклинились в оборону врага на глубину до 50 км, а на отдельных направлениях - от 2 до нескольких десятков километров. Освобождена Балаклея, идет наступление на Купянск.

В Донецкой области под украинский контроль вернулось Озерное, на Херсонском направлении - Высокополье.

Умерла королева Елизавета II. В Великобритании новый монарх

8 сентября не стало королевы Великобритании Елизаветы II. Она умерла в поместье Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. Елизавета была самым долгоправящим монархом в мире. В Великобритании объявлен 10 дневный траур.

После смерти Елизаветы ее титул унаследовал старший сын - принц Чарльз Уэльский. Он взял себе имя Чарльз III. Его официально объявят новым монархом Соединенного Королевства в субботу, 10 сентября, на специальном Совете в Лондоне.