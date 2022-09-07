Путин хочет изменить условия зернового соглашения. Будет жаловаться Эрдогану

Российский президент Владимир Путин хочет изменить направление вывоза зерна и другого продовольствия из Украины. Этот вопрос он планирует обсудить с турецким лидером Раджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Путина во время выступления на Восточном экономическом форуме.

"Может стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и второго продовольствия по этому маршруту. Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции Эрдоганом. Ведь мы с ним выработали механизм вывоза украинского зерна, прежде всего, чтобы помочь беднейшим странам, а что происходит на прпактике?", - заявил президент РФ.

Путин утверждает, что почти все судна с украинским продовольствием " направляются не в беднейшие страны, а в страны Европейского союза".

"Как многие европейские страны в прежние столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. В очередной раз просто обманули и продолжают обманывать. Очевидно, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать. К сожалению, что способно привести к небывалой гуманитарной катастрофе", - добавил он.