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Воинский учет для женщин отсрочили на год

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Киев, Среда 07 сентября 2022 13:42
Воинский учет для женщин отсрочили на год Фото: воинский учет для женщин отсрочили на год (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство обороны отсрочило взятие женщин на воинский учет до 1 октября 2023 года. Соответствующий указ подписал глава ведомства Алексей Резников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.

Что решили

Она подчеркнула, что никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет.

"Вместе с тем, понимая, что законотворческий процесс является длительным, параллельно Минобороны, в пределах полномочий, подготовило приказ, которым в очередной раз отсрочило сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на воинский учет еще на год - до 1 октября 2023 года. Соответствующий приказ вчера, 6 сентября, подписал министр обороны Алексей Резников", - написала Маляр.

При этом она напомнила, что норма об обязательной постановке женщин соответствующих профессий/специальностей на воинский учет регулируется именно законом.

"Этот приказ не меняет норм действующего законодательства, но он позволит комитету, а затем и парламенту в целом, доработать и внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот вопрос", - пояснила Маляр.

Поэтому Минобороны, как отметила заместитель Резникова, в пределах полномочий может лишь отсрочить сроки.

"Поэтому, еще на год - до 01 октября 2023, их отсрочено, а за это время парламентарии смогут на законодательном уровне установить, что воинский учет женщин соответствующих профессий/специальностей является исключительно добровольным", - отметила Маляр.

Работа по этому вопросу будет продолжаться

По ее словам, работа в комитете Верховной рады активно продолжается, но после принятия соответствующих изменений в законодательство относительно добровольного взятия на воинский учет женщин, необходимости вновь и вновь откладывать сроки приказами Минобороны больше не будет.

"Сейчас в парламенте на уровне профильного комитета Верховной Рады дорабатывается проект Закона "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "Про военный долг и военную службу", - подчеркнула Маляр.

Она добавила и заявление Генштаба, который заверил, опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований до полных штатов военного времени свидетельствует, что на сегодня в государстве нет острой необходимости увеличивать количество женщин на воинском учете.

Следует отметить, что вопрос взятия женщин на воинский учет вызвал широкий резонанс в обществе после того, когда Минобороны, согласно новому закону, обнародовало перечень специальностей, по которым женщины должны бы становиться на учет, впоследствии его несколько сократили, но волна недовольств и вопрос о запрете выезда женщин за границу все же звучали очень часто. Теперь же Министерство фактически "заморозило" этот вопрос еще на год.

Напомним, недавно в Минобороны уже заявляли, что никаких ограничений для женщин по пересечению границы с 1 октября не будет.

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Воинский учет для женщин отсрочили на год
Воинский учет для женщин отсрочили на год
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