Умерла королева Британии Елизавета II

8 сентября после проведения оценки здоровья королевы, врачи рекомендовали ей остаться под медицинским наблюдением в шотландском замке Балморал. Четверо ее детей - принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвар - приехали к королеве.

Над Букингемским дворцом приспустили флаг Великобритании из-за смерти королевы.

