Наступ ЗСУ, смерть королеви та візовий бан для росіян: головне за тиждень

ЗСУ успішно контрнаступають на кількох напрямках. Деокуповано понад 20 населених пунктів. Померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ. Росіянам обмежать в'їзд до країн Європи. Військовий облік для жінок відтермінували на рік.

Новий прем'єр Британії

6 вересня Ліз Трасс стала прем'єр-міністром Великої Британії. Вона змінила Бориса Джонсона на посаді глави уряду та лідера Консервативної партії. Конкурентом Трасс на крісло прем'єра був Ріші Сунак, але він отримав під час голосування на третину голосів менше.

До призначення Ліз Трасс керувала МЗС Великої Британії, активно виступала на підтримку України після вторгнення РФ. Першим іноземним лідером, із яким поговорила прем'єр, став Володимир Зеленський.

Звіт МАГАТЕ

Міжнародна агенція з атомної енергетики оприлюднила висновок за підсумками місії на ЗАЕС. Серед ключових пунктів звіту МАГАТЕ - необхідність створити зону ядерної безпеки навколо станції та негайне припинення обстрілів з двох сторін. Однак не йдеться про повну демілітаризацію Запорізької АЕС. Також у документі наголошується, що місія на станції має стати постійною.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі розраховує обговорити план забезпечення безпеки Запорізької АЕС з Україною та РФ протягом наступних 2-х тижнів.

Apple представила новий iPhone

На щорічній презентації компанія Apple показала оновлені смартфони iPhone 14, годинник Watch Series 8 та бездротові навушники AirPods Pro.

Нові iPhone 14 та 14 Plus практично не відрізняються від попередньої лінійки. Головним нововведенням стала можливість обміну електронними повідомленнями через супутник.

На екрані моделей iPhone 14 Pro і Pro Max тепер немає "чубчика". Замість нього – круглий виріз з отвором для селфі-камери. Можливості фото та відеозйомки покращаться завдяки 48 Мп головному модулю камери.

Військовий облік для жінок відстрочили на рік

Взяття жінок певних професій на військовий облік почнеться не раніше 1 жовтня 2023 року. Міноборони відстрочило ще на рік набрання чинності відповідною нормою закону.

Таким чином, жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня 2022 не буде. Також за час відтермінування парламент зможе закріпити на законодавчому рівні, що військовий облік українок проходитиме лише на добровільній основі.

Статистика COVID-19 повертається

В Україні зростає кількість випадків зараження коронавірусом. За минулий тиждень виявили понад 16 тисяч хворих, з них 3,8 тисячі госпіталізували.

Тому МОЗ відновлює публікації COVID-статистики та вакцинації по країні.

Заяви Путіна на ВЕФ

Лідер країни-агресора відзначився новими гучними заявами про Україну під час виступу на Східному економічному форумі:

Президент РФ хоче змінити механізм вивезення зерна з України нібито через те, що продовольство прямує не до бідних країн, а до держав Євросоюзу.

У відповідь на плани Євросоюзу встановити ліміт цін на російський газ Путін пригрозив перекрити постачання газу до країн ЄС.

Глава Кремля продовжує стверджувати, що його країна не розпочинала війну проти України, а намагається лише її закінчити. За його словами, Росія свідомо ухвалила рішення про воєнні дії, щоб нібито допомогти народу Донбасу.

Володимир Путін визнав присутність військових Росії на території Запорізької АЕС. Він заявив, що на станції знаходиться Росгвардія та броньовані "Тигри" для її охорони.

Рамштайн-5

На авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбулася п'ята зустріч союзників України. Говорили про єдність подальшої підтримки нашої країни у боротьбі з агресором та про успіхи українських військових на фронті.

Про чергові пакети військової допомоги оголосили США, Великобританія, Норвегія. Відбулася зустріч міністра оборони України Резнікова з генсеком НАТО Столтенбергом, генералом США Міллі та головою Пентагону Остіном.

Візити до Києва

Держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав до України з неоголошеним візитом 8 вересня. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським він оголосив про виділення допомоги США на сферу оборони у розмірі 2,2 млрд доларів для України та ще 18 країн, які потенційно можуть постраждати від агресії РФ.

У п'ятницю, 9 вересня, Київ відвідали прем'єр Польщі Матеуш Моравецький та президент Латвії Егілтс Левітс, щоб підтвердити свою підтримку України. Вони поспілкувалися з президентом Зеленським з приводу створення хаба для навчання та ремонту обладнання; постачання зброї; організації фінансової допомоги.

Візові обмеження для росіян

Євросоюз офіційно призупинив дію угоди про спрощений візовий режим для громадян РФ. З 12 вересня для всіх росіян візи подорожчають з 35 до 80 євро, а отримати їх буде складніше.

Крім того, Естонія, Литва та Латвія повністю заборонять в'їзд росіянам на територію своїх країн із 19 вересня. Заборона діятиме незалежно від того, яка країна видала Шенгенську візу.

Нова допомога від США

У Міністерстві оборони США оголосили про допомогу Україні на 675 млн доларів.

Українські військові отримають боєприпаси для HIMARS, гаубиці 105-мм, високошвидкісні протирадарні ракети HARM, машини HMMWV, БМП, протитанкові системи, снаряди дистанційних протиброньових мін (RAAM), стрілецьку зброю.

Деокупація Харківщини та інших регіонів

ЗСУ за кілька днів змогли деокупувати понад 1000 кв. км території країни від російських військ. На Харківському напрямку звільнили понад 20 населених пунктів.

Українські воїни вклинилися в оборону ворога на глибину до 50 км, а на окремих напрямках – від 2 до кількох десятків кілометрів. Звільнено Балаклію, йде наступ на Куп'янськ.

На Донеччині під український контроль повернулося Озерне, на Херсонському напрямку - Високопілля.

Померла королева Єлизавета ІІ. У Великій Британії новий монарх

8 вересня не стало королеви Великої Британії Єлизавети ІІ. Вона померла в замку Балморал у Шотландії у віці 96 років. Єлизавета була найдовгоправлячим монархом у світі. У Великій Британії оголошено 10 денну жалобу.

Після смерті Єлизавети її титул успадкував старший син – принц Чарльз Уельський. Він взяв собі ім'я Чарльз ІІІ. Його офіційно оголосять новим монархом Сполученого Королівства у суботу, 10 вересня, на спеціальній Раді в Лондоні.