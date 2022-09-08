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"Не приезжайте, вам здесь не рады": Эстония и еще три страны закроют въезд россиянам

Новина українською →
Таллин, Четверг 08 сентября 2022 13:28
"Не приезжайте, вам здесь не рады": Эстония и еще три страны закроют въезд россиянам Фото: министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Эстония закрывает въезд россиянам в страну с 19 сентября. К запрету также присоединятся Латвия, Литва и Польша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу во время пресс-конференции.

Он объяснил, даже если россияне уже имеют туристические шенгенские визы, они не смогут попасть в эти страны, а запрет также будет распространяться и на такие визы, которые выданы другими государствами.

"Эстония имеет политическую волю, которую мы реализуем в правовом поле. В ночь с 18 на 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через Шенгенскую внешнюю границу для граждан РФ, независимо от того, какая страна выдала шенгенскую визу. Эта мера должна способствовать уменьшению въезда граждан РФ. Не приезжайте в Эстонию, вам здесь не рады", - заявил Рейнсалу.

Напомним, вчера стало известно, что страны Балтии договорились об ограничении въезда россиян через сухопутные границы.

Добавим, что днем ранее Еврокомиссия поддержала приостановку упрощенного визового режима с Россией.

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