Вокруг ЗАЭС срочно необходима зона ядерной безопасности. Но это не демилитаризация, - Гросси
Вокруг Запорожской АЭС необходимо срочно создать зону ядерной безопасности. Она не идентична демилитаризации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, которое приводит CNN.
"То, о чем мы здесь говорим, это немедленное создание охранной зоны ядерной безопасности - что означает нечто... возможно, более скромное, чем полная демилитаризация района, но чрезвычайно эффективное в плане получения обязательств со всех сторон избегать любых прицельных обстрелов станции, любых обстрелов станции, любого использования любых средств и калибров артиллерии в направлении станции", - подчеркнул Гросси.
По его словам, такая мера входит в мандат МАГАТЭ по защите безопасности станции и находящихся там работников и она может стать "одним из шагов" к полной демилитаризации территории ЗАЭС.
"В данный момент, что срочно необходимо, сейчас, сегодня, - это договоренность о создании защиты... щита по периметру объекта. Это не является невозможным. Вовсе нет", - отметил гендиректор МАГАТЭ.
При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза заявил, что его страна "не считает предложение о создании зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС серьезным".
Напомним, сегодня, 6 сентября, МАГАТЭ обнародовало отчет по итогам визита на Запорожскую атомную электростанцию.
В частности, в нем агентство призвало к полному прекращению обстрелов станции, которое намерены согласовать со сторонами конфликта.
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