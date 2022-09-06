Вокруг ЗАЭС срочно необходима зона ядерной безопасности. Но это не демилитаризация, - Гросси

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, которое приводит CNN .

"То, о чем мы здесь говорим, это немедленное создание охранной зоны ядерной безопасности - что означает нечто... возможно, более скромное, чем полная демилитаризация района, но чрезвычайно эффективное в плане получения обязательств со всех сторон избегать любых прицельных обстрелов станции, любых обстрелов станции, любого использования любых средств и калибров артиллерии в направлении станции", - подчеркнул Гросси.

По его словам, такая мера входит в мандат МАГАТЭ по защите безопасности станции и находящихся там работников и она может стать "одним из шагов" к полной демилитаризации территории ЗАЭС.

"В данный момент, что срочно необходимо, сейчас, сегодня, - это договоренность о создании защиты... щита по периметру объекта. Это не является невозможным. Вовсе нет", - отметил гендиректор МАГАТЭ.

При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза заявил, что его страна "не считает предложение о создании зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС серьезным".