Пятый Рамштайн. Итоги встречи и заявления союзников Украины

На американской авиабазе "Рамштайн" в Германии прошла очередная встреча Контактной группы по обороне Украины. Более 50 стран обсуждали военную помощь, в том числе на долгосрочную перспективу.

Единство в поддержке

По завершению встречи на брифинг вышли министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

"Мы провели пятую встречу Контактной группы. Мне приятно сообщить, что сегодня наша группа еще более объединена идеей поддержки Украины оборонять себя. Это означает дальнейшее удовлетворение ее потребностей в вооружении", - отметил глава Пентагона.

Он также уточнил, что союзники сосредоточатся на поиске новых образцов вооружений для ВСУ. В том числе и на долгосрочную перспективу. Данное заявление перекликается с недавней публикацией CNN о подготовке соответствующего плана поддержки Украины после окончания войны. Ожидается, что согласно этому плану Вашингтон прорабатывает возможность военных поставок на годы вперед.

Кроме того, Остин анонсировал новое заседание "Рамштайна", но не уточнил, в каком формате. Заседание будет готовиться в тесной координации с НАТО и пройдет в ближайшие недели.

Итоговые заявления

Тот же Остин в нескольких словах описал стратегию Контактной группы по обороне Украины и подчеркнул, что основные цели не изменились.

"Мы сосредоточены на том, чтобы помочь Украине защитить свою территорию. Мы поддерживаем усилия украинцев по защите суверенитета. На самом деле, наши цели не изменились, но мы концентрируемся на том, чтобы быть успешными в этой борьбе. Мы хотим быть на один-два шага впереди", - отметил шеф Пентагона.

В свою очередь Марк Милли прокомментировал эффективность, с которой Вооруженные силы Украины применяют западные вооружения. По его словам, реальные достижения видны невооруженным глазом.

"Украинцы поразили более 400 целей из HIMARS. Это создало напряжение в каналах снабжения российских военных, снизило их боевую способность. Были ликвидированы российские командные центры. У россиян сложности с тем, чтобы заменить потерянное в бою", - отметил он.

Фото: Марк Милли заявил, что ВСУ поразили более 400 целей из HIMARS (GettyImages)

Отдельно коснулся и темы контрнаступления на Юге и Востоке. Не раскрывая целей украинской, он заявил о наличии определенных успехов. По его словам, налицо целенаправленная наступательная операция, которая сосредоточена на выявлении слабых мест противника и нанесении решительных ударов.

Военная помощь

США

На брифинге Остин подтвердил ранее объявленный военный пакет на 675 млн долларов. Сегодня его ведомство также раскрыло содержание нового пакета. В ближайшее время США предоставят Украине:

боеприпасы для HIMARS

четыре 105-мм гаубицы

36 000 снарядов для 105-мм артиллерии

высокоскоростные противорадарные ракеты (HARM)

100 бронеавтомобилей Humvee

1,5 млн патронов к стрелковому оружию

более 5 000 противотанковых систем

1 000 снарядов для систем дистанционного минирования RAAM

дополнительные гранатометы и стрелковое оружие

50 боевых машин пехоты

приборы ночного видения и другое полевое оборудование

Еще внушительнее новости об американской поддержке выглядят на фоне передачи сверхточных артиллерийских снарядов Excalibur с GPS-наведением, который бьют более чем на 40 км. Эти боеприпасы впервые были использованы в Ираке в операции против "Аль-Каиды". Они заряжаются в 155-мм гаубицы, а точность позволяет ликвидировать цель с одного выстрела.

Примечательно, что Остину сегодня задали вопрос, почему западные союзники игнорируют запросы Украины на поставки танков. Но он предпочел уклониться от ответа и вспомнил о бронированных машинах.

"США дали несколько бронированных машин для пехоты, другие страны также присоединяются. И Германия недавно предоставила возможности для ПВО, то есть все сообщество работает над тем, чтобы предоставить как можно больше и как можно скорее", - добавил глава Пентагона.

Фото: Ллойд Остин обїявил о военной помощи Украине (GettyImages)

Ко всему прочему, сегодня с необъявленным визитом в Киев прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Его приезд в том числе связан с анонсированными 2,6 млрд долларов помощи в сфере безопасности.

Норвегия

Министерство обороны Норвегии объявило о передаче украинской стороне 160 противотанковых ракет Hellfire, пусковых установок и блоков наведения для них. Кроме того, будут поставлены приборы ночного видения.

"Это оружие, о котором просила Украина, и оно пригодится в борьбе с российскими войсками. Ракета проста в эксплуатации, ее можно использовать как по наземным, так и по морским целям", - заявил на встрече норвежский министр обороны Бьерн Арильд Грамм.

Фото: ракета Hellfire (facebook.com/AlphatoZetaIn)

AGM-114 Hellfire ("адский огонь") - это управляемые ракеты класса "воздух-земля", запускаемые без прямого визуального контакта с целью. Наводка осуществляется лазером и другими системами. Обычно применяется против объектов с панцирной защитой, а именно вертолетов, самолетов, беспилотников и бронемашин.

Великобритания

Британский министр обороны Бен Уоллес анонсировал передачу более 120 машин для перевозки спецтехники.

"Мы хотим ясно сказать, что не остановимся, что наша решимость не ослабнет, мы продолжим помогать Украине, сколько бы времени это ни заняло", - сказал он.

Данные платформы помогут быстрее перебрасывать военную технику, в том числе ранее переданные ракетные системы залпового огня.

Что еще было на встрече Рамштайн

На полях Контактной группы министр обороны Украины Алексей Резников провел двусторонние встречи с союзниками. В частности, с Уоллесом, Остином, Милли и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Из нового - натовские партнеры помогут украинской стороне перейти на западные стандарты военных закупок.

"У меня была очень продуктивная и вдохновляющая встреча со Столтенбергом на авиабазе Рамштайн. НАТО планирует организовать обучение на основе стандартов NSPA для украинского Агентства по оборонным закупкам", - отметил он.

На момент подготовки материала другие союзники публично не объявляли о своих военных поставках. Однако не исключено, что данная тема не закончится сегодняшним Рамштайном. По данным Bloomberg, президент США Джо Байден проведет совещание с лидерами стран "Большой семерки", НАТО и Европейского союза, на котором будут подняты вопросы дальнейших шагов по поддержке Украины.