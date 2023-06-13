Наступ ЗСУ на півдні та поставки артилерійських снарядів від Данії: новини за 12 червня

Війна Росії проти України: останні новини

Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів, - Маляр

За минулий тиждень українським військовим вдалось звільнити від російських окупантів сім населених пунктів.

За даними заступника міністра оборони України Ганни Маляр, в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах звільнено:

Лобкове;

Левадне;

Новодарівка;

Нескучне;

Сторожеве;

Макарівка;

Благодатне.

Окрім цього просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, а площа взятої під контроль території становить 90 кВ.км.

Данія передасть Україні боєприпаси на 36 млн доларів

Данія відправляє Україні боєприпаси на чверть 250 млн данських крон (36 млн доларів). Копенгаген передає снаряди за запитом української влади.

"Це суттєвий внесок, якого Україна гостро потребує", - заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен.

Данія відправить в Україну 2 тисячі артилерійських снарядів.

"Ситуація така, що ми всі бачимо, що було оголошено про контрнаступ. Він уже ведеться. Україні вдалося стримати росіян, і тепер настав час відповісти добром на добро. Для цього необхідно, щоб у них були необхідні можливості - зокрема боєприпаси, - уточнив міністр.

Зеленський провів Ставку: обговорили успіхи ЗСУ та плани прориву оборони росіян

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні, 12 червня, чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем обговорень стали успіхи ЗСУ на фронті.

За його словами, під час Ставки доповідали командувачі оперативних напрямків, які наразі найбільш важливі та гарячі: "Хортиця" та "Таврія".

Глава держави нагадав, що зараз точаться бої, але є рух українських захисників. І втрати ворога зараз такі, як потрібно нашій країні. За словами Зеленського, хоча погода є несприятливою, дощі ускладнюють завдання, наші воїни показують результат.

"Генерали Сирський (командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський - ред.) та Тарнавський (командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський - ред.) доповіли сьогодні про успіхи, які вже маємо, про те, в яких точках потребуємо посилення та якими діями можемо зламати більше російських позицій", - заявив Зеленський.

Глава МАГАТЕ їде до України: обговорить допомогу після підриву Каховської ГЕС

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прямує з робочим візитом в Україну. Зокрема, він хоче обговорити допомогу після підриву Каховської ГЕС росіянами.

"На шляху до України, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та представити програму допомоги у ліквідації наслідків катастрофічного затоплення греблі у Новій Каховці", - написав Гроссі.

Він також зазначив, що під час візиту оцінить ситуацію на Запорізькій АЕС та проведе ротацію співробітників МАГАТЕ на станції.

Українські пілоти можуть розпочати навчання на F-16 цього літа, - Міноборони Нідерландів

Українські пілоти можуть почати підготовку з управління винищувачами F-16 американського виробництва вже цього літа. Це стане першим кроком до забезпечення України потужним і довгостроковим потенціалом у війні з Росією.

"Це літо - наша амбіція. І ми подивимося, наскільки це реалістично для початку програми навчання", - сказала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

За її словами, що мета полягає в тому, щоб програма підготовки була повністю введена в дію протягом шести місяців. Данія, де є льотні тренажери, є можливим місцем проведення програми.

За її словами, у програмі навчання за підтримки США візьмуть участь Бельгія і Люксембург, а Франція і Велика Британія запропонували свою допомогу.

В Україні перенесли відзначення Дня перемоги над нацизмом. Зеленський підписав закон

В Україні будуть відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня - в день капітуляції нацистської Німеччини.

Так, сьогодні президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким будуть вшановувати пам’ять полеглих у Другій світовій війні 8 травня.

Україна може отримати ще пʼять систем Patriot до кінця 2024 року

Компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще пʼять батарей системи ППО Patriot для України до кінця 2024 року.

Генеральний директор компанії Грег Хейс зазначив, що компанія хоче збільшити виробництво до 12 систем Patriot на рік.

За його словами, компанія була вражена ефективністю комплексу, який поряд з іншими системами ППО знищив майже 90% російських цілей.

Зазначається, що Україна доопрацювала програмне забезпечення ППО Patriot, щоб комплекс міг відстежувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять удвічі швидше.

Аміак пошириться за пів години. ГУР розповіло, хто постраждає у разі підриву хімзаводу у Криму

Російські військові мінують хімічний завод "Кримський титан" біля Армянська. У разі вибуху аміачна хмара пошириться за пів години та накриє прилеглі райони.

Зазначається, що через підрив Каховської ГЕС і, як наслідок, відсутність води у Північно-Кримському каналі процеси виробництва на заводі "Кримський титан" в Армянську порушені до критичного рівня.

Згідно з даними ГУР, відновити роботу у мінімально належному режимі росіяни вважають за неможливе. На території Армянська циркулює інформація про ймовірну зупинку "Кримського титану".

У Німеччині стартують найбільші в історії НАТО авіанавчання

У Німеччині 12 червня стартують наймасштабніші навчання країн-членів НАТО з повітряного розгортання над Європою Air Defender 23.

У навчаннях, які пройдуть 12-23 червня, беруть участь понад 20 країн-партнерів і близько 250 літаків, у тому числі F-35 виробництва Lockheed Martin Corp. США та Нідерландів, а також літаки-розвідники AWACS, дозаправники в повітрі та навіть транспортні авіаносії з Японії.

Зазначається, що навчання будуть проводити на чотирьох майданчиках в Німеччині, а також по одному в Нідерландах і Чехії.

До +30 та дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на тиждень

Погода в Україні суттєво не зміниться цього тижня, з 13 по 16 червня. Синоптики прогнозують дощі з грозами, а також спеку до +30 градусів.

Сьогодні в Україні, крім східних та північно-східних областей, місцями очікується невеликий короткочасний дощ та гроза. При цьому на Закарпатті та Прикарпатті прогнозуються помірні дощі.

Температура повітря вночі становитиме +9 +16° градусів, а вдень у західних і північних областях буде +15 +20. На решті території температура повітря становитиме +21 +26 градусів.