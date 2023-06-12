Нічний вибух у Мелітополі: знищено російський тепловоз

У тимчасово окупованому Мелітополі сьогодні, 12 червня, вночі було знищено російський тепловоз. За допомогою нього росіяни постачали паливо для військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram .

"За уточненою інформацією, сьогоднішній нічний вибух відмінусував ворожий тепловоз у локомотивному депо", - написав міський голова.

За його словами, за допомогою знищеного тепловоза окупанти транспортували на фронт паливо. Федоров нагадав, що це вже другий тепловоз за місяць, який "вийшов із ладу".

Вибухи в окупованій частині Запорізької області

Зазначимо, що останні кілька місяців в окупованій частині Запорізької області часто лунають вибухи. Наприклад, 2 червня у Бердянську фіксували вибухи у порту, де знаходилися позиції російських солдатів.

При цьому 7 червня вибухи чули мешканці одразу кількох окупованих населених пунктів Запорізької області.