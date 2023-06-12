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Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів, - Маляр

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Понеділок 12 червня 2023 21:15
Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів, - Маляр Фото: українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

За минулий тиждень українським військовим вдалось звільнити від російських окупантів сім населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони Ганни Маляр.

За її даними, в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах звільнено:

  • Лобкове;
  • Левадне;
  • Новодарівка;
  • Нескучне;
  • Сторожеве;
  • Макарівка;
  • Благодатне.

Окрім цього просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, а площа взятої під контроль території становить 90 кВ.км.

Фото: скріншот (deepstatemap.live)

Деокупація українських територій

Раніше Сухопутні війська ЗСУ офіційно підтвердили звільнення населеного пункту Благодатне від російських окупантів.

За словами речника Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня, операція з деокупації населених пунктів була успішною у взаємодії з іншими підрозділами.

Пізніше Сьомий окремий батальйон АРЕЙ УДА повідомив про звільнення сусіднього населеного пункту Нескучне.

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Війна Росії проти України Ганна Маляр Контрнаступ ЗСУ
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Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів, - Маляр
Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів, - Маляр
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