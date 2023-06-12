Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів, - Маляр

Фото: українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)

За минулий тиждень українським військовим вдалось звільнити від російських окупантів сім населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони Ганни Маляр.

За її даними, в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах звільнено: Лобкове;

Левадне;

Новодарівка;

Нескучне;

Сторожеве;

Макарівка;

Благодатне. Окрім цього просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, а площа взятої під контроль території становить 90 кВ.км. Фото: скріншот (deepstatemap.live) Деокупація українських територій Раніше Сухопутні війська ЗСУ офіційно підтвердили звільнення населеного пункту Благодатне від російських окупантів. За словами речника Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня, операція з деокупації населених пунктів була успішною у взаємодії з іншими підрозділами. Пізніше Сьомий окремий батальйон АРЕЙ УДА повідомив про звільнення сусіднього населеного пункту Нескучне.