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В Україні перенесли відзначення Дня перемоги над нацизмом. Зеленський підписав закон

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Понеділок 12 червня 2023 15:23
В Україні перенесли відзначення Дня перемоги над нацизмом. Зеленський підписав закон Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні будуть відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня - в день капітуляції нацистської Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту.

Так, сьогодні президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким будуть вшановувати пам’ять полеглих у Другій світовій війні 8 травня.

Чому святкування Дня перемоги перенесли

8 травня 1945 року капітулювала нацистська Німеччина. Саме в цей день відзначають перемогу над нацизмом в усій Європі та цивілізованому демократичному світі.

Зазначимо, що перенести святкування Дня пам’яті та перемоги над нацизмом запропонував Зеленський.

Що будуть відзначати 9 травня

Президент України запропонував встановити перенести святкуватися Дня Європи, який раніше відзначався у третю суботу травня, на 9 травня, щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку ЄС.

Так, у 2023 році Україна вперше відзначила цей день разом із країнами ЄС. На святкування до Києва навіть приїхала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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