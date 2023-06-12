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Біля окупованого Бердянська зранку пролунали вибухи

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Запоріжжя, Понеділок 12 червня 2023 09:28
Біля окупованого Бердянська зранку пролунали вибухи Фото: біля окупованого Бердянська Запорізької області пролунали вибухи 12 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Біля тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області повідомляють про вибухи у понеділок, 12 червня. Вони пролунали не в самому місті, а у селах Бердянського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Бердянськ Сьогодні".

"У Бердянську тривога! За межами міста чули звук вибуху!" - йдеться в повідомленні.

Зокрема, відомо, що вибух чули з боку Приморська. Також звук вибуху було чути поблизу села Андрівка, у Бердянському районі.

Вибухи на окупованій частині Запорізької області

Російські війська захопили частину Запорізької області під час масштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Наразі під контролем окупантів знаходяться кілька великих міст регіону – Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар.

Попри захоплення вказаних міст, там постійно відбуваються вибухи. Так, у тимчасово окупованому Токмаку (Запорізька область) пролунала серія вибухів у неділю, 11 червня. Епіцентром НС стала північна частина міста.

Для довідки

Андрівка - село у Бердянському районі Запорізької області, центр сільської громади. Розташоване за 45 км на північ від районного центру та за 25 км від найближчої залізничної станції Єлизаветівки Придніпровської залізниці.

Біля окупованого Бердянська зранку пролунали вибухи

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Бердянськ вибухи
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