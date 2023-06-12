Аміак пошириться за пів години. ГУР розповіло, хто постраждає у разі підриву хімзаводу у Криму

Російські військові мінують хімічний завод "Кримський титан" біля Армянська. У разі вибуху аміачна хмара пошириться за пів години та накриє прилеглі райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР.

Зазначається, що через підрив Каховської ГЕС і, як наслідок, відсутність води у Північно-Кримському каналі процеси виробництва на заводі "Кримський титан" в Армянську порушені до критичного рівня.

Згідно з даними ГУР, відновити роботу у мінімально належному режимі росіяни вважають за неможливе. На території Армянська циркулює інформація про ймовірну зупинку "Кримського титану".

"Водночас інженерні підрозділи окупаційної армії Московії впродовж останніх декількох днів мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території", - сказано у повідомленні.

У розвідці наголошують, що теракт на підприємстві "Кримський титан", до якого готуються окупанти, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками.

Так, на холодильному обладнанні "Кримського титану" використовується близько 200 тонн технологічного аміаку. У разі вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за пів години.

Таким чином, під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонської області.

ГУР також повідомило, що росіяни готують до евакуації представників окупаційної адміністрації та місцеве населення з Армянську.

"Кримський титан"

До російської окупації завод був найбільшим виробником діоксиду титану у Східній Європі. Підприємство розташоване поблизу міста Армянськ на Перекопському перешийку, який з'єднує Крим з материковою частиною України.

Зазначимо, що в серпні 2018 року на заводі "Кримський титан" вже ставалася аварія та викид небезпечних речовин. Тоді росіяни припинили роботу підприємства, але вже у жовтні відновили її. Пізніше жителі Криму та півдня України скаржилися на нові викиди, але окупанти ігнорували заклики зупинити завод.

Ще наприкінці травня кримські партизани повідомляли, що росіяни почали мінувати завод "Кримський титан".

На початку червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін вважає, що загарбники можуть готувати провокацію на заводі, щоб потім звинуватити Україну. Вибух спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин та може призвести до екологічної катастрофи.

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