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Мешканку Снігурівки відправили до в'язниці за роботу "главою апарату" адміністрації РФ

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Миколаївська область, Понеділок 12 червня 2023 16:34
Мешканку Снігурівки відправили до в'язниці за роботу "главою апарату" адміністрації РФ Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканка Снігурівки підтримала росіян і почала працювати "главою апарату" окупаційної адміністрації. Після деокупації міста її затримали, а суд відправив до в'язниці на 5 років за колабораційну діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора та Службу безпеки України.

Мешканка Снігурівки, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримала загарбників і добровільно пішла з ними на співпрацю. На посаді "глави апарату" окупаційної адміністрації вона розгорнула широку агітаційну кампанію щодо залучення мешканців міста до лав загарбницького "органу".

Що саме вона робила

Колаборантка обіцяла потенційним "кандидатам" лояльне відношення з боку окупантів та "високу зарплату" в російських рублях. Крім того, вона запроваджувала стандарти "документообігу" відповідно до вимог законодавства РФ.

"Таким чином псевдочиновниця намагалась сприяти поширенню кремлівського режиму на території захопленого на той час району", - додали в СБУ.

Яке покарання вона отримала

Суд визнав винною 56-річну мешканку міста Снігурівка в колабораційній діяльності. Їй призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Мешканку Снігурівки відправили до в'язниці за роботу &quot;главою апарату&quot; адміністрації РФ

Також жінку позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги на строк 10 років.

Ситуація у Снігурівці

На початку російського вторгнення армія РФ просунулася до міста, а через деякий час змогла його захопити. Майже відразу окупанти почали створювати незаконні органи влади, а також готуватися до проведення фейкового "референдуму".

Уже восени минулого року ЗСУ деокупували місто, правоохоронці досі виявляють пособників окупантів у Миколаївській області.

Нагадаємо, що мешканець Снігурівки, після окупації міста росіянами, підтримав окупантів й допомагав їм продавати награбоване майно. Його затримала СБУ.

Також Двом поліцейським в Снігурівці оголошено підозру за те, що вони передали свою табельну зброю російським окупантам.

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