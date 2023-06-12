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ЗСУ на Донбасі просуваються на Маріуполь: експерт розповів, де відбуватимуться найцікавіші події

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Донецька область, Понеділок 12 червня 2023 17:31
ЗСУ на Донбасі просуваються на Маріуполь: експерт розповів, де відбуватимуться найцікавіші події Фото: Військові ЗСУ (GettyImages)
Автор: Юлія Акимова, Данило Крамаренко, Дмитро Браславський
Експерт: Олександр Коваленко

Українські військові просуваються від Великої Новосілки у Донецькій області по обидва береги річки Мокрі Яли. В районі села Старомлинівка найближчим часом відбуватимуться "найцікавіші події", оскільки ворог зосередив там свої сили.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Напередодні речник Об'єднаного координаційного центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що росіяни підірвали дамбу у Пологівському районі Запорізької області.

Це сталося у районі села Новодарівка. Підрив дамби призвів до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли, вздовж якої просуваються ЗСУ на Донеччині. За словами Шершеня, це не вплине на контрнаступні дії.

ЗСУ на Донбасі просуваються на Маріуполь: експерт розповів, де відбуватимуться найцікавіші події

Порівняно з дамбою Каховської ГЕС масштаби не ті, тож противник намагається локально уповільнити Сили оборони України. Але навряд чи це вийде.

"Ми бачимо просування у напрямку від Великої Новосілки. Все це вказує на те, що ми рухаємося по обидва береги Мокрих Ялів на південь, а це вже Маріупольський напрямок. Росіяни намагаються зупинити за допомогою підриву інших дамб, але здатні завдати лише тимчасових незручностей. А з урахуванням просування ЗСУ на інших напрямках, вони, найімовірніше, самі опиняться у незручному становищі", - вважає експерт Олександр Коваленко.

Він також зазначає, що далі на півдні за течією річки противник зосередив сили у районі села Старомлинівка. І саме в цьому районі найближчим часом відбуватимуться "найцікавіші події".

Просування українських військових

Вчора стало відомо, що українські бійці звільнили три населені пункти у Донецькій області. Йдеться про Благодатне, Макарівку та Нескучне.

Сьогодні у Міноборони повідомили, що наші захисники просунулися далі та звільнили Сторожеве в Донецькій області. Також нещодавно військові ЗСУ звільнили село Новодарівка у Запорізькій області.

Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна - "Вже контрнаступ? ЗСУ просуваються на півдні, є хороші новини: огляд фронту".

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