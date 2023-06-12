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Зеленський провів Ставку: обговорили успіхи ЗСУ та плани прориву оборони росіян

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Київ, Понеділок 12 червня 2023 22:33
Зеленський провів Ставку: обговорили успіхи ЗСУ та плани прориву оборони росіян Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні, 12 червня, чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем обговорень стали успіхи ЗСУ на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, під час Ставки доповідали командувачі оперативних напрямків, які наразі найбільш важливі та гарячі: "Хортиця" та "Таврія".

Глава держави нагадав, що зараз точаться бої, але є рух українських захисників. І втрати ворога зараз такі, як потрібно нашій країні. За словами Зеленського, хоча погода є несприятливою, дощі ускладнюють завдання, наші воїни показують результат.

"Генерали Сирський (командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський - ред.) та Тарнавський (командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський - ред.) доповіли сьогодні про успіхи, які вже маємо, про те, в яких точках потребуємо посилення та якими діями можемо зламати більше російських позицій", - заявив Зеленський.

Він подякував українським військовим за кожен український прапор, який зараз повертається на законне місце у селах на деокупованій території, та за поповнення обмінного фонду.

Президент додав, що також були доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо загальної ситуації, СБУ та Міністерства внутрішніх справ - про стабілізаційні заходи на деокупованих територіях. Наразі Україна активно працює над постачанням необхідної зброї та боєприпасів, додав Зеленський.

"Була і доповідь розвідки - про варіанти дій ворога. Наше оперативне домінування зберігаємо та посилюємо. Окремо вдячний за Бахмут - збільшуємо наш контроль на цьому напрямку", - зазначив глава держави.

Успіхи ЗСУ

Нагадаємо, за останній тиждень українські військові змогли деокупувати сім населених пунктів на південному сході України. Цю інформацію підтвердила сьогодні заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Вона також розповіла, що просування військ наступального угруповання склало 6,5 кілометра.

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