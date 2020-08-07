"Нафтогаз" повысил цены для населения, а Коломойскому выдвинули обвинение: новости за 6 августа

"Нафтогаз" повысил годовую цену газа для населения, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал возможную альтернативу трехсторонним переговорам по Донбассу, Минюст США выдвинул обвинение украинскому олигарху Игорю Коломойскому в отмывании денег. Подробнее о том, что произошло в четверг, 6 августа, - в материале РБК-Украина

Минюст США выдвинул обвинение Коломойскому в отмывании денег

Министерство юстиции США в четверг 6 августа обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского "в краже миллиардов в банке, которыми он когда-то владел", и в их отмывании в США. Возбудили соответствующее дело.

Об этом сообщает The Washigton Post.

В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности в Кентукки и Техасе Министерство юстиции заявило, что Игорь Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов "украли у "ПриватБанка" столько денег, что национальный банк страны был вынужден выплатить учреждению 5,5 миллиарда долларов помощи "чтобы предотвратить экономический кризис для всей страны".

Лукашенко об экстрадиции боевиков "Вагнера": Украина должна доказать их вину

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что задержанных боевиков "Вагнера" не выдадут Украине, пока не будет доказана их вина в конкретных преступлениях. Экстрадиция россиян будет иметь место тогда, когда будет сформирована "четкая картина".

Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Ранее Лукашенко поручил пригласить генеральных прокуроров Украины и Российской Федерации в страну. Их приглашают для разбирательства с задержанными боевиками частной военной компании "Вагнера". Об этом сообщает издание БЕЛТА.

"Нафтогаз" повысил годовую цену газа для населения почти на 50%

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" определила годовую цену на газ для населения на уровне 4,73 гривен за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Это на 46% выше, чем месячная цена на август 2020 года (3,24 гривен за кубометр).

Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно сообщению, подключение тарифа будет доступно в личном кабинете после 15 августа.

Кравчук назвал возможную альтернативу трехсторонним переговорам по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил альтернативу минскому формату переговоров по урегулированию на Донбассе. К переговорам могут привлечь страны Европы.

Об этом он рассказал в эфире телеканала ObozTV.

По словам Кравчука, если переговоры в минском формате зайдут в тупик, то украинская сторона будет инициировать подписание нового Будапештского меморандума с расширением списка участников.

Советник Зеленского написал заявление об увольнении

Внештатный советник президента Игорь Новиков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Причин он не сообщил. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Новиков сопровождал публикацию своим фото с заявлением, датированным 5 августа. "Решил не отставать от (бывшего советника мэра Киева Виталия Кличко) Максима Бахматова", - заявил Новиков.

Минимальную зарплату в Украине могут повысить уже в августе

Глава государства Владимир Зеленский в четверг, 6 августа, зарегистрировал в Верховной раде законопроект о повышении маинимльной зарплаты. Ее президент предлагает повысить до 5 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Так, ранее в Офисе президента анонсировали, что этот документ парламентарии могут рассмотреть в ходе внеочередной сессии Рады.

Суд изменил меру пресечения Стерненко

Шевченковский суд Киева изменил меру пресечения активисту Сергею Стерненко на ночной домашний арест до 21 сентября. Было соответствующее ходатайство прокуроров.Об этом сообщает сам активист в своем Telegram-канале.

Стерненко должен находиться дома в период с 21:00 до 6:00 утра. Отметим, эти 2 недели судьи трижды оставляли без рассмотрения ходатайство Стерненко и его защиты об изменении меры пресечения.

Как писало РБК-Украина, одному из нападавших на Стерненко отменили подозрение.

На фрегате "Гетьман Сагайдачний" выявили коронавирус

На флагмане украинских Военно-морских Сил - фрегате F-130 "Гетьман Сагайдачний" выявлен заболевший коронавирусом. Моряков отправили на карантин.

Об этом сообщает издание "Думская". Отмечается, что около 30 моряков сейчас размещены в ангаре фрегата.

Кроме того, подозрение на COVID-19 есть и у одного из моряков со спасательного корабля "Олександр Охрименко".

Украина не разрешала паломничество хасидов в Умань, - МИД

Украинское правительство не давало разрешения на паломничество хасидов в Умань для празднования праздника Рош ха-Шана. Сейчас идут консультации с израильской стороной.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос Deutsche Welle.

В ведомстве опровергают распространенную израильскими СМИ информацию о том, что Украина разрешила паломничество 5 тысячам хасидов. СМИ ссылались на заявление главного раввина Украины Якова Дов Блайха.

C поезда Харьков-Ужгород сняли трех пьяных пассажиров: устроили дебош в вагоне

В поезде Харьков-Ужгород произошло ЧП. Пьяная компания устроила дебош в вагоне, и пассажиры вызвали полицию. Первого пассажира высадили в Полтаве, еще двоих – в Лубнах.

Проблемы в вагоне начались после отправления поезда. Компания распивала спиртные напитки и начала буянить, мешать другим пассажирам. Одного из участников конфликта высадили в Полтаве. Однако после этого ситуация существенно не изменилась. Одна из пассажирок, которая ехала с ребенком, вызвала второй наряд полиции на следующую станцию – в Лубны.

Из поезда высадили еще двух пассажиров, и только после этого пьяная компания стала вести себя тише. В Киеве поезд №017О встретили заместитель министра МВД Антон Геращенко и исполняющий обязанности главы Укрзализныци Иван Юрик.