Украина не разрешала паломничество хасидов в Умань, - МИД

Фото: хасиды в Умани (РБК-Украина)

МИД опровергает информацию о разрешении для 5 тысяч хасидов

Украинское правительство не давало разрешения на паломничество хасидов в Умань для празднования праздника Рош ха-Шана. Сейчас идут консультации с израильской стороной.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос Deutsche Welle.

В ведомстве опровергают распространенную израильскими СМИ информацию о том, что Украина разрешила паломничество 5 тысячам хасидов. СМИ ссылались на заявление главного раввина Украины Якова Дов Блайха.

"По состоянию на 6 августа правительство Украины не принимало ни одного решения о предоставлении разрешения на паломничество хасидов в Умань", - заявили в МИД.

Как рассказали в министерстве, сейчас между Украиной и Израилем продолжаются консультации по минимизации количества паломников в связи с карантином и сложной эпидемической ситуацией в мире.

Отметим, ежегодно в Умань прибывают тысячи паломников-хасидов для празднования иудейского праздника - Рош ха-Шана. Умань является самым популярным местом паломничества хасидов в Украине, ведь там похоронен их духовный лидер цадик Нахман. В этом году паломничество хасидов оказалось под вопросом из-за пандемии коронавируса.

Напомним, запретить паломничество хасидов в Украину в этом году просило Министерство здравоохранения Израиля; в ведомстве опасаются, что большое скопление людей приведет к вспышкам коронавируса.

Кроме того, в июле хасиды-паломники прибыли чартерным авиарейсом в Ужгород; паломники прибыли, чтобы посетить могилу одного из духовных лидеров общины в Тячевском районе.