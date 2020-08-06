Лукашенко об экстрадиции боевиков "Вагнера": Украина должна доказать их вину

Фото: Александр Лукашенко (flickr com statephotos)

Беларусь выдаст боевиков "Вагнера" после предоставления Украиной доказательств их вины

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что задержанных боевиков "Вагнера" не выдадут Украине, пока не будет доказана их вина в конкретных преступлениях. Экстрадиция россиян будет иметь место тогда, когда будет сформирована "четкая картина".

Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Он отметил, что Беларусь действует в рамках международного соглашения с Россией и Украиной.

"Суть заключается в том, что генпрокуроры Украины, Беларуси и России в контакте, я и Зеленскому об этом сказал. Они работают над тем, чтобы была четкая картина: никто никого не выдает, пока не установят вину. А страна, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей. Что этот убил этого, что стреляли и так далее", - заявил Лукашенко.

Говоря в целом о задержании россиян на территории Беларуси, Лукашенко заявил, что "это не просто обидно, это недопустимо и отвратительно, особенное если это происходит со стороны твоих родных друзей".

Напомним, 29 июля под Минском задержали 33 боевиков ЧВК "Вагнера", которые, по данным белорусских правоохранителей, приехали в страну для дестабилизации ситуации перед выборами президента.

Сегодня Лукашенко пригласил в Беларусь генпрокуроров Украины и России, чтобы вместе с ними решить вопрос экстрадиции боевиков "Вагнера".

До этого Лукашенко заявлял, что готов сотрудничать с Украиной по вопросу экстрадиции задержанных "вагнеровцев".