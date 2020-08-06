Суд изменил меру пресечения Стерненко

Фото: Сергей Стерненко (РБК-Украина)

Решение принято 6 августа

Шевченковский суд Киева изменил меру пресечения активисту Сергею Стерненко на ночной домашний арест до 21 сентября. Было соответствующее ходатайство прокуроров.

Об этом сообщает сам активист в своем Telegram-канале.

Стерненко должен находиться дома в период с 21:00 до 6:00 утра.

Отметим, эти 2 недели судьи трижды оставляли без рассмотрения ходатайство Стерненко и его защиты об изменении меры пресечения.

Как писало РБК-Украина, одному из нападавших на Стерненко отменили подозрение.

Как сообщало РБК-Украина, 15 июня Печерский районный суд избрал Стеренко меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 дней по месту прописки - в воинской части Одессы.

Позже Шевченковский районный суд Киева изменил место отбывания домашнего ареста на Киев.

Так, в июне во время избрания активисту меры пресечения под стенами суда состоялось несколько столкновений, в результате задержали пять активистов, а двух полицейских, которые применили силу к демонстрантам, отстранили от обязанностей.