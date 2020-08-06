ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Суд изменил меру пресечения Стерненко

Киев, Четверг 06 августа 2020 21:12
Суд изменил меру пресечения Стерненко
Фото: Сергей Стерненко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Решение принято 6 августа

Шевченковский суд Киева изменил меру пресечения активисту Сергею Стерненко на ночной домашний арест до 21 сентября. Было соответствующее ходатайство прокуроров.

Об этом сообщает сам активист в своем Telegram-канале.

Стерненко должен находиться дома в период с 21:00 до 6:00 утра.

Отметим, эти 2 недели судьи трижды оставляли без рассмотрения ходатайство Стерненко и его защиты об изменении меры пресечения.

Как писало РБК-Украина, одному из нападавших на Стерненко отменили подозрение.

Как сообщало РБК-Украина, 15 июня Печерский районный суд избрал Стеренко меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 дней по месту прописки - в воинской части Одессы.

Позже Шевченковский районный суд Киева изменил место отбывания домашнего ареста на Киев.

Так, в июне во время избрания активисту меры пресечения под стенами суда состоялось несколько столкновений, в результате задержали пять активистов, а двух полицейских, которые применили силу к демонстрантам, отстранили от обязанностей.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины активистыСергей Стерненко
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь