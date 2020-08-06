Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров Украины и РФ из-за дела боевиков

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Генпрокуроров приглашают в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генеральных прокуроров Украины и Российской Федерации в страну. Их приглашают для разбирательства с задержанными боевиками частной военной компании "Вагнера".

Об этом сообщает издание БЕЛТА.

Соответствующее заявление лидер Беларуси сделал сегодня на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании.

"Положите втроем (генеральные прокуроры, - ред.) перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной, и которые мы подписали в многостороннем плане, наши законы", - отметил президент.

Он добавил, что председатель Следственного комитета Беларуси доложит им вместе с Комитетом госбезопасности оперативную информацию, а также информацию следователей.

"Вот документы, информация - на стол. Втроем решите. Не приедут - вопрос решим мы, без них", - подчеркнул Лукашенко.

Однако лидер Беларуси настаивает, что генпрокурорам трех стран стоит собраться вместе.

"Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет", - сказал он.

Отметим, ранее Лукашенко заявил о готовности к сотрудничеству с правительством Украины по вопросам задержанных боевиков. Так, часть из них принимали участие в конфликте на Донбассе на стороне оккупантов.

Так, 5 августа президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с белорусским коллегой, в ходе которой попросил Лукашенко передать Украине задержанных боевиков "Вагнера".

Напомним, 29 июля под Минском задержали 33 боевиков ЧВК "Вагнера", которые, по данным белорусских правоохранителей, приехали в страну для дестабилизации ситуации перед выборами президента.

Как писало РБК-Украина, Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении 28 задержанным под Минском боевикам в участии в террористической организации, из них 9 - украинцы.