"Нафтогаз" підвищив ціни для населення, а Коломойському висунули звинувачення: новини за 6 серпня

"Нафтогаз" підвищив річну ціну газу для населення, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук назвав можливу альтернативу тристоронніх переговорів по Донбасу, мін'юст США висунув звинувачення українському олігарху Ігорю Коломойському у відмиванні грошей. Детальніше про те, що сталося в четвер, 6 серпня, - в матеріалі РБК-Україна

Мін'юст США висунув звинувачення Коломойському у відмиванні грошей

Міністерство юстиції США в четвер 6 серпня звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського "в крадіжці мільярдів в банку, якими він колись володів", і в їх відмиванні в США. Порушена відповідна справа.

Про це повідомляє The Washigton Post. У цивільному позові про конфіскацію комерційної власності в Кентуккі і Техасі Міністерство юстиції заявило, що Ігор Коломойський і його діловий партнер Геннадій Боголюбов "вкрали у "ПриватБанку" стільки грошей, що національний банк країни був змушений виплатити установі 5,5 мільярда доларів допомоги" щоб запобігти економічній кризі для всієї країни ".

Лукашенко про екстрадицію бойовиків "Вагнера": Україна має довести їх провину

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що затриманих бойовиків "Вагнера" ​​не видадуть Україні, поки не буде доведена їхня провина в конкретних злочинах. Екстрадиція росіян матиме місце тоді, коли буде сформована "чітка картина".

Про це він заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Раніше Лукашенко доручив запросити генеральних прокурорів України та Російської Федерації у країну. Їх запрошують для розбору з затриманими бойовиками приватної військової компанії "Вагнера".

"Нафтогаз" підвищив річну ціну газу для населення майже на 50%

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" визначила річну ціну на газ для населення на рівні 4,73 гривень за кубометр з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). Це на 46% вище, ніж місячна ціна на серпень 2020 року (3,24 гривень за кубометр).

Про це повідомляється на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, підключення тарифу буде доступне в особистому кабінеті після 15 серпня.

Кравчук назвав можливу альтернативу тристороннім переговорам щодо Донбасу

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук запропонував альтернативу мінському формату переговорів щодо врегулювання на Донбасі. До переговорів можуть долучити країни Європи.

Про це він розповів в ефірі телеканалу ObozTV.

За словами Кравчука, якщо переговори у мінському форматі зайдуть у глухий кут, то українська сторона буде ініціювати підписання нового Будапештського меморандуму з розширенням списку учасників.

Радник Зеленського написав заяву про звільнення

Позаштатний радник президента Ігор Новіков написав заяву про звільнення за власним бажанням. Причин він не повідомив. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Новіков супроводжував публікацію своїм фото із заявою, датованою 5 серпня. "Вирішив не відставати від (колишнього радника мера Києва Віталія Кличка) Максима Бахматова", - заявив Новіков.

Мінімальну зарплату в Україні можуть підвищити вже в серпні

Глава держави Володимир Зеленський в четвер, 6 серпня, зареєстрував у Верховній раді законопроект про підвищення мінімальної зарплати. Її президент пропонує підвищити до 5 тисяч гривень. Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Так, раніше в Офісі президента анонсували, що цей документ парламентарії можуть розглянути в ході позачергової сесії Ради.

Суд змінив запобіжний захід Стерненку

Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід активісту Сергію Стерненку на нічний домашній арешт до 21 вересня. Було відповідне клопотання прокурорів. Про це повідомляє сам активіст у своєму Telegram-каналі.

Стерненко має перебувати вдома у період з 21:00 до 6:00 ранку. Зазначимо, ці 2 тижні судді тричі залишали без розгляду клопотання Стерненка і його захисту про зміну запобіжного заходу.

Як писало РБК-Україна, одному з нападників на Стерненка скасували підозру.

На фрегаті "Гетьман Сагайдачний" виявили коронавірус

На флагмані українських Військово-морських Сил - фрегаті F-130 "Гетьман Сагайдачний" виявлено хворого коронавірусом. Моряків відправили на карантин.

Про це повідомляє видання "Думська". Наголошується, що близько 30 моряків зараз розміщені в ангарі фрегата.

Крім того, підозра на COVID-19 є і в одного з моряків зі рятувального корабля "Олександр Охрименко".

Україна не дозволяла паломництво хасидів в Умань, - МЗС

Український уряд не давав дозволу на паломництво хасидів в Умань для святкування свята Рош ха-Шана. Наразі тривають консультації з ізраїльською стороною.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України у відповідь на запит Deutsche Welle.

У відомстві заперечують поширену ізраїльськими ЗМІ інформацію про те, що Україна дозволила паломництво 5 тисячам хасидів. ЗМІ посилалися на заяву головного рабина України Якова Дов Блайха.

З поїзда Харків-Ужгород зняли трьох п'яних пасажирів: влаштували дебош у вагоні

У поїзді Харків-Ужгород сталася НП. П'яна компанія влаштувала бешкет у вагоні, і пасажири викликали поліцію. Першого пасажира висадили в Полтаві, ще двох – у Лубнах.

Проблеми у вагоні почалися після відправлення поїзда. Компанія розпивала спиртні напої та почала буянити, заважати іншим пасажирам. Одного з учасників конфлікту висадили в Полтаві. Однак після цього ситуація суттєво не змінилася. Одна з пасажирок, яка їхала з дитиною, викликала другий наряд поліції на наступну станцію – в Лубни.

З поїзда висадили ще двох пасажирів, і тільки після цього п'яна компанія почала поводитися тихіше. У Києві поїзд №017О зустріли заступник міністра МВС Антон Геращенко і виконувач обов'язки голови Укрзалізниці Іван Юрик.