Кравчук назвал возможную альтернативу трехсторонним переговорам по Донбассу

Фото: Леонид Кравчук (РБК-Украина)

Кравчук предлагает обновить Будапештский меморандум

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил альтернативу минскому формату переговоров по урегулированию на Донбассе. К переговорам могут привлечь страны Европы.

Об этом он рассказал в эфире телеканала ObozTV.

По словам Кравчука, если переговоры в минском формате зайдут в тупик, то украинская сторона будет инициировать подписание нового Будапештского меморандума с расширением списка участников.

"Этот вопрос не снимается с повестки дня, и мы будем это инициировать, если вдруг все это зайдет в тупик. Но я не верю, что и дальше будет этот тупик", - отметил он.

Так, к обновленному документу, как считает Кравчук, могут присоединиться Германия, Польша и другие страны Европы.

Напомним, ранее Кравчук не исключал присоединения США к переговорам по урегулированию на Донбассе; глава украинской делегации в ТКГ считает, что Вашингтон сможет помочь влиятельностью.

Кроме того, Кравчук планирует поднять на переговорах по Донбассу вопрос выполнения Будапештского меморандума.