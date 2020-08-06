Советник Зеленского написал заявление об увольнении

Фото: Игорь Новиков (facebook.com/urnla)

Причин он не сообщил

Внештатный советник президента Игорь Новиков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Причин он не сообщил.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Новиков сопровождал публикацию своим фото с заявлением, датированным 5 августа.

"Решил не отставать от (бывшего советника мэра Киева Виталия Кличко) Максима Бахматова", - заявил Новиков.

Фото: Новиков с заявлением (facebook.com/urnla)

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса президента, им стал Олег Татаров.

Отметим, что назначение бывшего генпрокурора Святослава Пискуна советником нынешнего генерального прокурора Ирины Венедиктовой назвали ошибкой, в Офисе президента выразили надежду, что генпрокурор изменит свое решение.

Ранее Зеленский сменил начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом СБУ; новым главой ведомства стал Сергей Дусик.