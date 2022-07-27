"Нафтогаз" объявил дефолт по облигациям, а страны ЕС согласовали план сокращения потребления газа: новости за 26 июля

Российская армия активизировалась на трех направлениях, "Нафтогаз" не погасил долг и объявил дефолт по облигациям, страны ЕС согласовали план сокращения потребления газа. Подробнее о том, что произошло во вторник, 26 июля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

"Нафтогаз" не погасил долг и объявил дефолт по облигациям

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" объявила дефолт по еврооблигациям. Сообщается, что по состоянию на 26 июля 2022 года истек срок выплат "Нафтогаза" держателям еврооблигаций.

В компании отметили, что на прошлой неделе Кабмин обязал НАК предпринимать какие-либо действия по еврооблигациям только после отдельного согласования с правительством. Руководство заранее обратилось за согласованием выплат по еврооблигациям, поскольку на счетах было достаточно средств. Однако не получило разрешения провести их.

Официально. Страны ЕС согласовали план сокращения потребления газа

Страны-члены ЕС сегодня достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой. Теперь государства сами смогут выбирать меры, с помощью которых будут происходить сокращения.

Документ предусматривает также возможность объявления "Союзной тревоги" в случае серьезной угрозы для стабильности поставок - в этом случае ограничение потребления станет обязательным.

Суд окончательно подтвердил законность национализации ПриватБанка

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда окончательно подтвердил законность национализации "ПриватБанка". Во вторник, 26 июля, была удовлетворена жалоба "ПриватБанка", а также отменено решение судов предыдущих инстанций с отказом в иске связанной с бывшими владельцами банка компании "Триантал Инвестментс ЛТД". Она требовала признать незаконным распоряжение НБУ от 17.10.2016 о проверке "ПриватБанка".

Именно по итогам этой проверки Нацбанк выявил нарушения в работе менеджмента и бывших собственников банка, после чего пришел к выводу о необходимости национализации, чтобы избежать банкротства "ПриватБанка" и сохранить финансовую стабильность в стране.

В России надумали признать Украину "террористическим государством"

Российская партия "Справедливая Россия - За правду" подготовила законопроект, согласно которому предлагается признать Украину "террористическим государством". В частности, документ определяет порядок признания государств террористическими и спонсорами-терроризма. В самом законопроекте есть упоминание о том, что к якобы "террористическим государствам" относится Украина.

Кроме того, Россия может признать спонсором терроризма страну, которая поставляет товары военного назначения в Украину.

Сотрудников Еврейского агентства в России взяли на прослушку, - The Jerusalem Post

Сотрудников Еврейского агентства ("Сохнут") в России взяли на прослушку на фоне резкого роста заявлений от российских евреев на репатриацию в Израиль. На сегодня около 35 000 человек заполнили анкеты и ждут переезда.

Сотрудники Еврейского агентства в России жалуются на прослушивание телефонов со стороны местных властей. По их словам, во время недавнего звонка из московского офиса представители российской разведки прервали разговор, обвинив их в нарушении законов о конфиденциальности.