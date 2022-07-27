"Нафтогаз" объявил дефолт по облигациям, а страны ЕС согласовали план сокращения потребления газа: новости за 26 июля
Российская армия активизировалась на трех направлениях, "Нафтогаз" не погасил долг и объявил дефолт по облигациям, страны ЕС согласовали план сокращения потребления газа. Подробнее о том, что произошло во вторник, 26 июля - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Российские оккупанты захватили поселок Новолуганское в Донецкой области, который находится под Светлодарском.
- Российские оккупанты нанесли удар по Одесской области с использованием самолетов стратегической авиации.
- Российские войска утром 26 июля нанесли массированный удар по Николаеву. Ракеты попали в объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие.
- Российские оккупанты обстреляли из "Градов" Красногоровку Донецкой области. Один из снарядов попал в жилой дом, где пряталась семья с ребенком.
- Российская армия активизировалась на трех направлениях - в районе Славянска, Бахмута и Изюма. В районе этих населенных пунктов идут ожесточенные бои.
- Германия передала Украине обещанные реактивные системы залпового огня Mars II и еще три гаубицы PzH 2000.
- Украинский благотворительный фонд "Вернись живым" стал первым в истории Украины, кто смог напрямую приобрести комплекс Bayraktar TB2 и передать его украинским военным.
"Нафтогаз" не погасил долг и объявил дефолт по облигациям
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" объявила дефолт по еврооблигациям. Сообщается, что по состоянию на 26 июля 2022 года истек срок выплат "Нафтогаза" держателям еврооблигаций.
В компании отметили, что на прошлой неделе Кабмин обязал НАК предпринимать какие-либо действия по еврооблигациям только после отдельного согласования с правительством. Руководство заранее обратилось за согласованием выплат по еврооблигациям, поскольку на счетах было достаточно средств. Однако не получило разрешения провести их.
Официально. Страны ЕС согласовали план сокращения потребления газа
Страны-члены ЕС сегодня достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой. Теперь государства сами смогут выбирать меры, с помощью которых будут происходить сокращения.
Документ предусматривает также возможность объявления "Союзной тревоги" в случае серьезной угрозы для стабильности поставок - в этом случае ограничение потребления станет обязательным.
Суд окончательно подтвердил законность национализации ПриватБанка
Кассационный административный суд в составе Верховного Суда окончательно подтвердил законность национализации "ПриватБанка". Во вторник, 26 июля, была удовлетворена жалоба "ПриватБанка", а также отменено решение судов предыдущих инстанций с отказом в иске связанной с бывшими владельцами банка компании "Триантал Инвестментс ЛТД". Она требовала признать незаконным распоряжение НБУ от 17.10.2016 о проверке "ПриватБанка".
Именно по итогам этой проверки Нацбанк выявил нарушения в работе менеджмента и бывших собственников банка, после чего пришел к выводу о необходимости национализации, чтобы избежать банкротства "ПриватБанка" и сохранить финансовую стабильность в стране.
В России надумали признать Украину "террористическим государством"
Российская партия "Справедливая Россия - За правду" подготовила законопроект, согласно которому предлагается признать Украину "террористическим государством". В частности, документ определяет порядок признания государств террористическими и спонсорами-терроризма. В самом законопроекте есть упоминание о том, что к якобы "террористическим государствам" относится Украина.
Кроме того, Россия может признать спонсором терроризма страну, которая поставляет товары военного назначения в Украину.
Сотрудников Еврейского агентства в России взяли на прослушку, - The Jerusalem Post
Сотрудников Еврейского агентства ("Сохнут") в России взяли на прослушку на фоне резкого роста заявлений от российских евреев на репатриацию в Израиль. На сегодня около 35 000 человек заполнили анкеты и ждут переезда.
Сотрудники Еврейского агентства в России жалуются на прослушивание телефонов со стороны местных властей. По их словам, во время недавнего звонка из московского офиса представители российской разведки прервали разговор, обвинив их в нарушении законов о конфиденциальности.