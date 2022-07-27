"Нафтогаз" оголосив дефолт за облігаціями, а країни ЄС погодили план скорочення споживання газу: новини за 26 липня
Російська армія активізувалася на трьох напрямках, "Нафтогаз" не погасив борг і оголосив дефолт за облігаціями, країни ЄС погодили план скорочення споживання газу. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 26 липня – у матеріалі РБК-Україна.
Війна Россії проти України: останні новини
- Російські окупанти захопили селище Новолуганське в Донецькій області, яке знаходиться під Світлодарськом.
- Російські окупанти завдали удару по Одеській області з використанням літаків стратегічної авіації.
- Російські війська вранці 26 липня завдали масованого удару по Миколаєву. Ракети потрапили в об'єкт критичної інфраструктури і автотранспортне підприємство.
- Російські окупанти обстріляли з "Градів" Красногорівку Донецької області. Один зі снарядів влучив в жилий будинок, де ховалась родина з дитиною.
- Російська армія активізувалася на трьох напрямках - в районі Слов'янська, Бахмута та Ізюма. У районі цих населених пунктів йдуть запеклі бої.
- Німеччина передала Україні обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II і ще три гаубиці PzH 2000.
- Український благодійний фонд "Повернись живим" став першим в історії України, хто зміг напряму придбати комплекс Bayraktar TB2 та передати його українським військовим.
"Нафтогаз" не сплатив борг і оголосив дефолт за облігаціями
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оголосила дефолт за єврооблігаціями. Повідомляється, що станом на 26 липня 2022 року сплив термін виплат "Нафтогазу" власникам єврооблігацій.
У компанії відзначили, що минулого тижня Кабмін зобов'язав НАК робити дії по єврооблігаціях лише після окремого погодження з урядом. Керівництво заздалегідь звернулося за узгодженням виплат за єврооблігаціями, оскільки на рахунках було достатньо коштів. Однак не отримало дозволу провести їх.
Офіційно. Країни ЄС погодили план скорочення споживання газу
Країни-члени ЄС сьогодні досягли політичної угоди про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими. Тепер держави самі зможуть обирати заходи, за допомогою яких відбуватимуться скорочення.
Документ передбачає також можливість оголошення "Союзної тривоги" у разі серйозної загрози для стабільності постачання - у цьому випадку обмеження споживання стане обов'язковим.
Суд остаточно підтвердив законність націоналізації Приватбанку
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду остаточно підтвердив законність націоналізації "ПриватБанку". Повідомляється, що сьогодні була задоволена скарга "ПриватБанку", а також скасовано рішення судів попередніх інстанцій з відмовою в позові пов'язаній з колишніми власниками банку компанії "Тріантал Інвестментс ЛТД". Вона вимагала визнати незаконним розпорядження НБУ від 17.10.2016 про перевірку "ПриватБанку".
Саме за підсумками цієї перевірки Нацбанк виявив порушення в роботі менеджменту і колишніх власників банку, після чого прийшов до висновку про необхідність націоналізації, щоб уникнути банкрутства "ПриватБанку" та зберегти фінансову стабільність в країні.
У Росії надумали визнати Україну "терористичною державою"
Російська партія "Справедлива Росія - За правду" підготувала законопроект, згідно з яким пропонується визнати Україну "терористичною державою". Зокрема, документ визначає порядок визнання держав терористичними і спонсорами-тероризму. У самому законопроекті є згадка про те, що до нібито "терористичних держав" відноситься Україна.
Крім того, Росія може визнати спонсором тероризму країну, яка постачає товари військового призначення в Україну. Також пропонується конфіскувати майно громадян таких країн на території Росії.
Співробітників Єврейського агентства в Росії взяли на прослуховування, - The Jerusalem Post
Співробітників Єврейського агентства ("Сохнут") в Росії взяли на прослуховування на тлі різкого зростання заяв від російських євреїв на репатріацію до Ізраїля. На сьогодні близько 35 000 осіб заповнили анкети і чекають на переїзд.
Співробітники Єврейського агентства в Росії скаржаться на прослуховування телефонів з боку місцевої влади. За їх словами, під час недавнього дзвінка з московського офісу представники російської розвідки перервали розмову, звинувативши їх у порушенні законів про конфіденційність.