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"Нафтогаз" оголосив дефолт за облігаціями, а країни ЄС погодили план скорочення споживання газу: новини за 26 липня

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Середа 27 липня 2022 08:30
"Нафтогаз" оголосив дефолт за облігаціями, а країни ЄС погодили план скорочення споживання газу: новини за 26 липня Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

Російська армія активізувалася на трьох напрямках, "Нафтогаз" не погасив борг і оголосив дефолт за облігаціями, країни ЄС погодили план скорочення споживання газу. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 26 липня – у матеріалі РБК-Україна.

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"Нафтогаз" не сплатив борг і оголосив дефолт за облігаціями

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оголосила дефолт за єврооблігаціями. Повідомляється, що станом на 26 липня 2022 року сплив термін виплат "Нафтогазу" власникам єврооблігацій.

У компанії відзначили, що минулого тижня Кабмін зобов'язав НАК робити дії по єврооблігаціях лише після окремого погодження з урядом. Керівництво заздалегідь звернулося за узгодженням виплат за єврооблігаціями, оскільки на рахунках було достатньо коштів. Однак не отримало дозволу провести їх.

Офіційно. Країни ЄС погодили план скорочення споживання газу

Країни-члени ЄС сьогодні досягли політичної угоди про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими. Тепер держави самі зможуть обирати заходи, за допомогою яких відбуватимуться скорочення.

Документ передбачає також можливість оголошення "Союзної тривоги" у разі серйозної загрози для стабільності постачання - у цьому випадку обмеження споживання стане обов'язковим.

Суд остаточно підтвердив законність націоналізації Приватбанку

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду остаточно підтвердив законність націоналізації "ПриватБанку". Повідомляється, що сьогодні була задоволена скарга "ПриватБанку", а також скасовано рішення судів попередніх інстанцій з відмовою в позові пов'язаній з колишніми власниками банку компанії "Тріантал Інвестментс ЛТД". Вона вимагала визнати незаконним розпорядження НБУ від 17.10.2016 про перевірку "ПриватБанку".

Саме за підсумками цієї перевірки Нацбанк виявив порушення в роботі менеджменту і колишніх власників банку, після чого прийшов до висновку про необхідність націоналізації, щоб уникнути банкрутства "ПриватБанку" та зберегти фінансову стабільність в країні.

У Росії надумали визнати Україну "терористичною державою"

Російська партія "Справедлива Росія - За правду" підготувала законопроект, згідно з яким пропонується визнати Україну "терористичною державою". Зокрема, документ визначає порядок визнання держав терористичними і спонсорами-тероризму. У самому законопроекті є згадка про те, що до нібито "терористичних держав" відноситься Україна.

Крім того, Росія може визнати спонсором тероризму країну, яка постачає товари військового призначення в Україну. Також пропонується конфіскувати майно громадян таких країн на території Росії.

Співробітників Єврейського агентства в Росії взяли на прослуховування, - The Jerusalem Post

Співробітників Єврейського агентства ("Сохнут") в Росії взяли на прослуховування на тлі різкого зростання заяв від російських євреїв на репатріацію до Ізраїля. На сьогодні близько 35 000 осіб заповнили анкети і чекають на переїзд.

Співробітники Єврейського агентства в Росії скаржаться на прослуховування телефонів з боку місцевої влади. За їх словами, під час недавнього дзвінка з московського офісу представники російської розвідки перервали розмову, звинувативши їх у порушенні законів про конфіденційність.

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"Нафтогаз" не сплатив борг і оголосив дефолт за облігаціями
"Нафтогаз" не сплатив борг і оголосив дефолт за облігаціями
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"Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін