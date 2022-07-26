В России надумали признать Украину "террористическим государством": что известно

Российская партия "Справедливая Россия - За правду" подготовила законопроект, согласно которому предлагается признать Украину якобы "террористическим государством".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

В частности, документ определяет порядок признания государств террористическими и спонсорами-терроризма. В самом законопроекте есть упоминание о том, что к якобы "террористическим государствам" относится Украина. Кроме того, Россия может признать спонсором терроризма страну, которая поставляет товары военного назначения в Украину. Также предлагается конфисковать имущество граждан таких стран на территории России.