Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине: что изменилось

Российские войска пытаются закрепиться на захваченных территориях. Также оккупанты продолжают наносить ракетные удары по населенным пунктам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий, опубликованную Минобороны Великобритании в Twitter .

Согласно данным британской разведки, российская армия активизировалась на трех направлениях - в районе Славянска, Бахмута и Изюма. В районе этих населенных пунктов идут ожесточенные бои.

Кроме того, россияне продолжают наносить ракетные удары по населенным пунктам Харьковской, Николаевской, Одесской, Донецкой и Луганской областей.

В то же время украинские войска успешно контратакуют возле Изюмского района и на Херсонском направлении, где оккупанты заранее подготовили позиции.

Также заметный успех украинских войск наблюдается на Запорожском направлении. Там линия фронта растянулась от Днепра до Донецкой области.