Суд окончательно подтвердил законность национализации ПриватБанка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт банка .

Сообщается, что сегодня была удовлетворена жалоба "ПриватБанка", а также отменено решение судов предыдущих инстанций с отказом в иске связанной с бывшими владельцами банка компании "Триантал Инвестментс ЛТД". Она требовала признать незаконным распоряжение НБУ от 17.10.2016 о проверке "ПриватБанка".

Именно по итогам этой проверки Нацбанк выявил нарушения в работе менеджмента и бывших собственников банка, после чего пришел к выводу о необходимости национализации, чтобы избежать банкротства "ПриватБанка" и сохранить финансовую стабильность в стране.

"Это окончательное судебное решение по этому делу, являющееся важной составной частью судебной борьбы государственного "ПриватБанка" с бывшими собственниками в отношении законности национализации банка", - говорится в сообщении.