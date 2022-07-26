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Сотрудников Еврейского агентства в России взяли на прослушку, - The Jerusalem Post

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Москва, Вторник 26 июля 2022 16:16
Сотрудников Еврейского агентства в России взяли на прослушку, - The Jerusalem Post Фото: около 35 000 российских евреев хотят покинуть страну (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Сотрудников Еврейского агентства ("Сохнут") в России взяли на прослушку на фоне резкого роста заявлений от российских евреев на репатриацию в Израиль. На сегодня около 35 000 человек заполнили анкеты и ждут переезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Сотрудники Еврейского агентства в России жалуются на прослушивание телефонов со стороны местных властей. По их словам, во время недавнего звонка из московского офиса представители российской разведки прервали разговор, обвинив их в нарушении законов о конфиденциальности.

Резкий рост числа желающих выехать из России

Официальные представители национальных учреждений Израиля отмечают, что за последние недели число заявителей на репатриацию увеличилось более чем вдвое. И это помимо того роста, который начался сразу после начала вторжения России в Украину в феврале.

Также сообщается, что в пяти офисах Еврейского агентства осталось лишь около 60% сотрудников, поскольку многие из них уже уехали в Израиль. На сегодня с февраля 2022 года около 20 000 евреев покинули Россию, около 16 000 украинских евреев эмигрировлаи в Израиль.

По данным Израильского бюро по связям с евреями России и стран бывшего Советского Союза, около 35 000 российских евреев заполнили анкеты и ожидают репатриации в Израиль.

"Каждый день в офисы Еврейского агентства по всей России поступает тысяча новых аппликантов", - отметил источник The Jerusalem Post.

При этом поступают тревожные сообщения от будущих репатриантов, которым уже угрожают российские банки. В том числе потерей основных прав в России, а также лишением активов и сбережений.

Проблемы Еврейского агентства в РФ

На днях Москва заявила, что ее действия в отношении "Сохнута" носят якобы исключительно юридический характер, но при этом критикует позицию Израилям в отношении войны России против Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что у Кремля есть вопросы к Еврейскому агентству, которые не следует "проецировать на двусторонние отношения между странами".

В то же время Израиль рассматривает эти репрессии как ответ на гуманитарную помощь Украине. Премьер-министр Яир Лапид критикует вторжение России, но в то же время не предоставляет Киеву военную помощь.

Минюст России начал расследование в отношении "Сохнута" около трех лет назад на фоне подавления иностранных неправительственных организаций и усилил преследование в июле. Организация, которая координирует усилия по переселению евреев со всех стран мира в Израиль, уже приняла меры по переносу российских операций в онлайн.

На 27 июля назначено судебное заседание в Москве. Российская сторона считает, что Еврейское агентство нарушает законы о неприкосновенности частной жизни и должно быть отнесено к категории "иностранных агентов".

Ухудшение отношений между странами

На прошлой неделе Израиль объявил о визите делегации министерства иностранных дел, Совета национальной безопасности и юристов, чтобы обсудить этот вопрос в Москве, но Россия еще не предоставила им визу. Премьер-министр Яир Лапид предупредил, что закрытие Еврейского агентства может привести к ухудшению российско-израильских отношений.

Президент Ицхак Герцог, который в свое время возглавлял "Сохнут", отметил, что эта тема близка его сердцу, но предостерег от спекуляций.

"Россия - важная страна… и существуют разные сценарии и причины развития этого события. Я предпочитаю не вдаваться в анализы… Пусть процессы идут. Чем меньше мы будем говорить, тем лучше", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Лапид поручил Министерству иностранных дел подготовить ряд политических мер против России, которые будут реализованы в случае ликвидации Еврейского агентства.

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