Украинские волонтеры впервые в истории приобрели "Байрактары": что известно
Украинский благотворительный фонд "Вернись живым" стал первым в истории Украины, кто смог напрямую приобрести комплекс Bayraktar TB2 и передать его украинским военным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал фонда "Вернись живым".
Волонтеры приобрели три беспилотника "Байрактар" общей стоимостью 16,5 млн долларов. Но речь идет не просто о беспилотных летательных аппаратах, а именно о полноценной автономной системе. В нее входят:
- система воздушной связи;
- мобильный комплекс наземного управления;
- наземный терминал передачи данных;
- система распознавания "свой-чужой";
- три ударных беспилотника;
- несколько десятков корректируемых авиационных боеприпасов;
- и другое необходимое наземное оборудование и запасные части.
Закупленные комплексы, как рассказал глава ГУР Кирилл Буданов, должны очень сильно усилить украинские подразделения, в первую очередь разведки.
Напомним, ранее закупить беспилотники "Байрактар" хотел фонд Сергея Притулы, но компания-производитель решила предоставить дроны бесплатно.
Кроме того, недавно в Польше смогли собрать деньги на покупку "Байрактара" для украинских военных.
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