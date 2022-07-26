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Украинские волонтеры впервые в истории приобрели "Байрактары": что известно

Новина українською →
Украина, Вторник 26 июля 2022 21:27
Украинские волонтеры впервые в истории приобрели "Байрактары": что известно Фото: Украинские волонтеры впервые приобрели "Байрактары" для военных (facebook.com/backandalive)
Автор: Илона Свиридова

Украинский благотворительный фонд "Вернись живым" стал первым в истории Украины, кто смог напрямую приобрести комплекс Bayraktar TB2 и передать его украинским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал фонда "Вернись живым".

Волонтеры приобрели три беспилотника "Байрактар" общей стоимостью 16,5 млн долларов. Но речь идет не просто о беспилотных летательных аппаратах, а именно о полноценной автономной системе. В нее входят:

  • система воздушной связи;
  • мобильный комплекс наземного управления;
  • наземный терминал передачи данных;
  • система распознавания "свой-чужой";
  • три ударных беспилотника;
  • несколько десятков корректируемых авиационных боеприпасов;
  • и другое необходимое наземное оборудование и запасные части.

Закупленные комплексы, как рассказал глава ГУР Кирилл Буданов, должны очень сильно усилить украинские подразделения, в первую очередь разведки.

Напомним, ранее закупить беспилотники "Байрактар" хотел фонд Сергея Притулы, но компания-производитель решила предоставить дроны бесплатно.

Кроме того, недавно в Польше смогли собрать деньги на покупку "Байрактара" для украинских военных.

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