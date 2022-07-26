Украинские волонтеры впервые в истории приобрели "Байрактары": что известно

Украинский благотворительный фонд "Вернись живым" стал первым в истории Украины, кто смог напрямую приобрести комплекс Bayraktar TB2 и передать его украинским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал фонда "Вернись живым".

Волонтеры приобрели три беспилотника "Байрактар" общей стоимостью 16,5 млн долларов. Но речь идет не просто о беспилотных летательных аппаратах, а именно о полноценной автономной системе. В нее входят:

система воздушной связи;

мобильный комплекс наземного управления;

наземный терминал передачи данных;

система распознавания "свой-чужой";

три ударных беспилотника;

несколько десятков корректируемых авиационных боеприпасов;

и другое необходимое наземное оборудование и запасные части.

Закупленные комплексы, как рассказал глава ГУР Кирилл Буданов, должны очень сильно усилить украинские подразделения, в первую очередь разведки.