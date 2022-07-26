Оккупанты захватили поселок Новолуганское, - администрация Светлодарска
Российские оккупанты захватили поселок Новолуганское в Донецкой области, который находится под Светлодарском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Свободное радио".
Информацию о захвате поселка подтвердил заместитель начальника Светлодарской городской военной администрации Максим Черевко.
"Мы отошли от Новолуганского. Куда именно отошли - сказать не могу. Мне известно, что вывод войск был под плотным напором", - отметил он.
По его словам, на этом направлении до сих пор ведутся бои.
"Постоянные обстрелы возле Семигорья, Кодемы, вся сторона под шквальными артиллерийскими обстрелами, а также наносятся авиаудары", - добавил он.
Отметим, сегодня в российских сводках сообщалось о якобы захвате Углегорской ТЭС, однако Черевко пока не подтверждает и не опровергает эту информацию.
Напомним, в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ не говорилось о выводе войск из Новолуганского. Там сообщили, что противник наносил авиационные удары по поселку.
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