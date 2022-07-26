Оккупанты захватили поселок Новолуганское, - администрация Светлодарска

Российские оккупанты захватили поселок Новолуганское в Донецкой области, который находится под Светлодарском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Свободное радио".

Информацию о захвате поселка подтвердил заместитель начальника Светлодарской городской военной администрации Максим Черевко.

"Мы отошли от Новолуганского. Куда именно отошли - сказать не могу. Мне известно, что вывод войск был под плотным напором", - отметил он.

По его словам, на этом направлении до сих пор ведутся бои.

"Постоянные обстрелы возле Семигорья, Кодемы, вся сторона под шквальными артиллерийскими обстрелами, а также наносятся авиаудары", - добавил он.

Отметим, сегодня в российских сводках сообщалось о якобы захвате Углегорской ТЭС, однако Черевко пока не подтверждает и не опровергает эту информацию.