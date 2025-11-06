Надійний зв'язок без світла: як Харківська область готується до можливих відключень

У Харківській області триває посилення телекомунікаційної інфраструктури для стабільної роботи в осінньо-зимовий період під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Харківської обласної державної (військової) адміністрації Олега Синєгубова у Facebook.

Ключові кроки для забезпечення стабільного зв'язку

Посадовець розповів, що у Харківській області посилюють телекомунікаційну інфраструктуру для роботи впродовж осінньо-зимового періоду на тлі регулярних ворожих обстрілів і відключень електроенергії.

Так, ключові кроки для забезпечення стабільного зв'язку в умовах можливих викликів обговорили під час наради за участі:

голови Харківської обласної ради Тетяни Єгорової-Луценко;

представників операторів мобільного зв'язку;

керівників громад.

"Харківська ОВА продовжує докладати максимум зусиль, щоб жителі регіону мали надійний зв'язок за будь-яких обставин", - наголосив Синєгубов.

Дехто з учасників наради (фото: facebook.com/synegubov.official)

Він уточнив, що пріоритетними напрямками роботи є:

оснащення базових станцій резервними джерелами енергії;

покращення технічного обслуговування мереж.

"Тісно комунікуємо з іншими супутніми службами", - зауважив очільник Харківської ОВА.

Він повідомив, що було погоджено також подальші спільні дії з громадами - щодо забезпечення базових станцій операторів мобільного зв'язку альтернативними джерелами живлення (на випадок тривалих відключень електроенергії).

"Ми працюємо на випередження, щоб кожен житель регіону мав змогу отримати важливу інформацію, звернутися по допомогу чи зв'язатися з близькими незалежно від того, які виклики готує ворог", - підсумував посадовець.

