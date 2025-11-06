Надежная связь без света: как Харьковская область готовится к возможным отключениям

В Харьковской области продолжается усиление телекоммуникационной инфраструктуры для стабильной работы в осенне-зимний период во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Харьковской областной государственной (военной) администрации Олега Синегубова в Facebook.

Ключевые шаги для обеспечения стабильной связи

Чиновник рассказал, что в Харьковской области усиливают телекоммуникационную инфраструктуру для работы в течение осенне-зимнего периода на фоне регулярных вражеских обстрелов и отключений электроэнергии.

Так, ключевые шаги для обеспечения стабильной связи в условиях возможных вызовов обсудили во время совещания при участии:

главы Харьковского областного совета Татьяны Егоровой-Луценко;

представителей операторов мобильной связи;

руководителей громад.

"Харьковская ОВА продолжает прилагать максимум усилий, чтобы жители региона имели надежную связь при любых обстоятельствах", - подчеркнул Синегубов.

Некоторые из участников совещания (фото: facebook.com/synegubov.official)

Он уточнил, что приоритетными направлениями работы являются:

оснащение базовых станций резервными источниками энергии;

улучшение технического обслуживания сетей.

"Тесно коммуницируем с другими сопутствующими службами", - отметил глава Харьковской ОВА.

Он сообщил, что были согласованы также дальнейшие совместные действия с громадами - по обеспечению базовых станций операторов мобильной связи альтернативными источниками питания (на случай длительных отключений электроэнергии).

"Мы работаем на опережение, чтобы каждый житель региона имел возможность получить важную информацию, обратиться за помощью или связаться с близкими независимо от того, какие вызовы готовит враг", - подытожил чиновник.

Публикация Синегубова (скриншот: facebook.com/synegubov.official)