Мобільні оператори готуються до зими: скільки годин працюватиме зв’язок під час блекаутів

Українські оператори готуються до нових блекаутів, встановлюють генератори та оновлюють мережі. Нове обладнання дозволяє тримати зв'язок три доби.

Про це заявила Лілія Мальон, голова українського регулятора електронних комунікацій, радіочастот та поштових послуг (НКЕК), повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю ЦЕС .

Україна готується до зими

Регулятор зв’язку ще з 2022 року перевіряє готовність мобільних і фіксованих операторів до роботи в умовах блекаутів.

"Оператори отримали вимоги щодо забезпеченості: це акумулятори, генератори. І готуються не лише мобільні оператори, а й фіксовані інтернет-провайдери", - розповіла Мальон.

За її словами, з 2023 року НКЕК проводить перевірки технічної готовності операторів - від наявності генераторів і пального до мобільних бригад і персоналу.

"Ми бачимо, що оператори дійсно вкладають багато у забезпечення роботи мереж під час відключень. Але завжди впираємося у людей, бо люди - це найбільша цінність", - наголосила вона.

Генератори не панацея: зв’язок може зникати

Очільниця НКЕК пояснила, що навіть за наявності генераторів чи акумуляторів базові станції не можуть працювати без електрики тривалий час.

"Банально сідає акумулятор, який треба перезарядити, закінчується пальне у дизельгенераторі. Його треба вимкнути, охолодити, заправити", - сказала Мальон.

Саме тому, за її словами, зв’язок під час блекаутів слід розглядати не як стабільну послугу, а як тимчасову можливість.

Фіксований інтернет надійніший

Регуляторка порадила користуватися фіксованим інтернетом, адже роутер можна підключити до павербанку чи іншого джерела живлення.

"Оператори масово переходять на технологію PON, яка дозволяє тримати мережу до 72 годин", - зазначила вона.

Додатково в Україні працює національний роумінг - коли мережа одного оператора падає, користувач може автоматично або вручну перейти на іншу.

"У блекаути ми бачимо статистику, що це може охоплювати мільйон користувачів на день. Це реально працюючий інструмент", - сказала Мальон.

Як користуватися зв’язком під час блекаутів

Голова НКЕК закликала українців користуватися мобільним зв’язком відповідально.

"Чим важчий контент ми завантажуємо, тим сильніше навантажуємо мережі. Це знижує якість зв’язку і швидше розряджає акумулятори", - пояснила вона.

За її словами, у період блекаутів зв’язок має виконувати головну функцію - забезпечити можливість дзвонити у служби порятунку та отримувати інформацію.

"Не переглядайте зайвий контент, пам’ятайте, що зв’язок у цей час - це про виживання", - підсумувала Мальон.