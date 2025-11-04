Резерв на 10 годин. Чи готові мобільні оператори до “блекаутів” та чи буде звʼязок

Атаки РФ на енергетичну інфраструктуру та сезонне похолодання знову призвели до відключень електроенергії в Україні. Оператори мобільного зв'язку готуються забезпечувати українців зв'язком в умовах перебоїв зі світлом.

Чи готові мобільні оператори до тривалих відключень та скільки годин працюватиме зв’язок без світла – у матеріалі РБК-Україна .

Що повинні були зробити оператори

Українські оператори при підготовці до можливих тривалих відключень електрики, повинні встановити генератори та модернізувати мережі, повідомила голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) Лілія Мальон.

"Оператори отримали вимоги щодо забезпеченості: це акумулятори, генератори", - розповіла вона.

НКЕК перевіряє готовність компаній до роботи в умовах "блекаутів" з 2023 року, додала Мальон. Йдеться про наявність резервного живлення, запасів пального, мобільних ремонтних бригад та достатньої кількості персоналу.

"Ми бачимо, що оператори дійсно вкладають багато у забезпечення роботи мереж під час відключень. Але завжди впираємося у людей, бо люди – це найбільша цінність", - наголосила голова НКЕК.

Інженери, що працюють на вишці мобільного зв'язку (фото GettyImages)

Навіть із резервним живленням базові станції (вишки мобільного зв'язку) не можуть працювати нескінченно. Батареї мають обмежений ресурс, а генератори потребують пального та техобслуговування, пояснила вона.

Тому під час тривалих відключень електрики мобільний зв’язок слід сприймати не як гарантовану послугу, а як тимчасову можливість залишатися на зв’язку, наголосила Мальон. Голова НКЕК звернулася до українців із проханням відповідально користуватися мобільним інтернетом під час відключень.

"Не переглядайте зайвий контент, пам’ятайте, що зв’язок у цей час – це про виживання", - підсумувала Мальон.

Про підготовку операторів мобільного зв'язку до відключень світла розказав й секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров. На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача прийняли рішення збільшити кількість базових станцій з резервним живленням, зазначив він.

Чи готові мобільні оператори до "блекаутів"

Київстар, Vodafone і lifecell повідомили про майже повне забезпечення базових станцій акумуляторами та генераторами. За даними операторів, середній час роботи базових станцій на батареях становить 6–10 годин залежно від моделі обладнання та навантаження на мережу.

"Під час відключень електроенергії частина трафіку з фіксованої мережі перетікає у мобільну, що збільшує навантаження і прискорює розряд акумуляторів", - пояснили в "Київстар" в коментарі РБК-Україна.

95% базових станцій можуть працювати до 10 годин автономно, а решта забезпечені резервом на 4–6 годин, заявили у Vodafone.

Про майже аналогічну готовність заявили у lifecell – 94% мережі здатні працювати до 10 годин без зовнішнього живлення. "Ключові базові станції продовжать працювати й надалі, але покриття буде значно менше", - зазначили у компанії.

Базова станція мобільного оператора (фото GettyImages)

Оператори також суттєво збільшили резервні потужності. Lifecell закупив 48 тисяч літієвих акумуляторів та збільшив кількість генераторів на ключовому обладнанні у 75 разів порівняно з 2022 роком. "Київстар" встановив більш ніж 241 тисячу акумуляторів на базових станціях, та понад 3,5 тисячі генераторів не важливих об'єктах мережі.

Vodafone збільшив парк акумуляторів у вісім разів і має понад 3 тисяч генераторів. В компанії також використовують ШІ для регулювання навантаження обладнання.

"Система автоматично регулює споживання електроенергії залежно від навантаження на базову станцію. Це економить споживання електроенергії від мережі, оптимізує заряд батарей та продовжує час їх автономної роботи", - пояснили в Vodafone.

Окрім обладнання, оператори посилили інженерні служби та аварійні групи. Vodafone створив 233 аварійні бригади, lifecell збільшив кількість мобільних груп і забезпечив їх додатковим обладнанням, а в "Київстар" готові залучати технічні команди з інших регіонів і підрозділів у разі потреби.

Також оператори мобільного зв'язку тестують альтернативні джерела енергії, щоб зменшити залежність від мережі та пального. У "Київстар" є обладнання, яке живиться від сонячних і вітрових систем.

"Такі пілотні проєкти, зокрема, реалізовано в Одеській, Львівській та Черкаській областях. В Одеській області обладнання двох станцій мобільного зв’язку має повністю автономне живлення від сонячної енергії", - зазначили в компанії.

Подібні проєкти існують й у Vodafone. Компанія успішно завершила тестування сонячних електростанцій на базових станціях і розпочала їх встановлення на перших 100 об'єктах.

У lifecell також експериментують з іншими альтернативними джерелами живлення. "Торік наша компанія проводила тестування живлення базових станцій від електромобіля", - поділились в Lifecell.