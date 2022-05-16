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Более 12,4 млрд гривен. Украина арестовала активы Фридмана в "Альфа-банке"

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Киев, Понедельник 16 мая 2022 18:05
Более 12,4 млрд гривен. Украина арестовала активы Фридмана в "Альфа-банке" Фото: российский миллиардер Михаил Фридман (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Украина арестовала активы российского миллиардера Михаила Фридмана в "Альфа-банке". Сумма арестованных активов превышает 12,4 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генпрокурора Ирины Венедиктовой.

По ее словам, под арест попали ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с Фридманом. До этого Офис генпрокурора инициировал арест 469 млн гривен со счетов в "Альфа-банке", которые готовились к выводу в Россию.

"Движение средств в российском направлении началось за пару недель до войны и активизировалось с началом полномасштабного вторжения. Фридман и подконтрольные ему бизнесмены использовали банк и кипрские компании, чтобы вывести средства из-за возможных санкций и других принудительных мер", - отметила генпрокурор.

Она добавила, что их "поймали за руку" во время легализации активов на 1,1 млрд гривен.

Кто такой Михаил Фридман

Фридман является уроженцем Львова, имеет гражданство России и Израиля. Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп", куда входит крупнейший частный "Альфа-банк".

Состояние Фридмана оценивается в порядка 15 млрд долларов. По некоторым данным, входит в первую десятку российских миллиардеров.

С февраля 2022 года находится под международными санкциями как лицо, которое активно поддерживало материально или финансово и получало выгоду от российских руководителей, ответственных за захват Крыма и дестабилизацию Украины.

Напомним, в начале марта Фридман после того, как попал под европейские санкции, призвал российское руководство прекратить войну против Украины.

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