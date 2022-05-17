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Началось спасение военных из "Азовстали". С завода вышли более 200 человек, их обменяют

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Мариуполь, Вторник 17 мая 2022 00:13
Началось спасение военных из "Азовстали". С завода вышли более 200 человек, их обменяют Раненый военный на "Азовстали" (Фото: t.me/polkazov)
Автор: Константин Широкун

16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

Для дальнейшего возвращения их домой будет проведена процедура обмена.

Начало операции по спасению украинских военных из "Азовстали" прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский.

"Непростой день. Но и этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы уберечь нашу страну и наших людей. Благодаря действиям украинских военных Вооруженных Сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН имеем надежду, что удастся сохранить жизни наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, что эти слова поймет каждый адекватный человек", - заявил глава государства в видеообращении.

Отметим, что населенные пункты Еленовка и Новоазовск, в которые доставлены военные из "Азовстали", находятся на временно оккупированной территории Донецкой области.

Кто такие защитники Мариуполя и в чем их подвиг

Защитники Мариуполя – герои нашего времени. Это отдельный отряд специального назначения "Азов", 12 бригада Национальной гвардии Украины, 36 отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона Мариуполя.

Удерживая позиции на "Азовстали", они не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20000 военных) на другие направления. Тем самым помешали реализовать план быстрого захвата Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС.

Сковывание основных сил противника вокруг Мариуполя позволило подготовить и создать оборонительные рубежи, на которых наши войска находятся и сегодня и дают достойный отпор агрессору. ВСУ получили критически необходимое время на формирование резервов, перегруппировку сил, получение помощи от партнеров.

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Азовсталь Вооруженные силы Украины
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