Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области, тяжело ранен ребенок

В понедельник утром, 16 мая, российские войска нанесли ракетный удар самолетами стратегической авиации по Одесской области. В результате атаки пострадали двое взрослых и тяжело ранен ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Одесского городского совета в Telegram.

В оперативно-тактической группировке "Юг" сообщили, что в результате ракетного удара пострадал объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, а также вспыхнул пожар. На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа. При этом отмечается, что оккупанты продолжают атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман, однако попадают в мирных жителей.