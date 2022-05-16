ru ua
Пн, 16 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области, тяжело ранен ребенок

Новина українською →
Одесская область, Понедельник 16 мая 2022 10:19
Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области, тяжело ранен ребенок Фото: Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области (t.me/dsszzi_official)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник утром, 16 мая, российские войска нанесли ракетный удар самолетами стратегической авиации по Одесской области. В результате атаки пострадали двое взрослых и тяжело ранен ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Одесского городского совета в Telegram.

В оперативно-тактической группировке "Юг" сообщили, что в результате ракетного удара пострадал объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, а также вспыхнул пожар.

На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа.

При этом отмечается, что оккупанты продолжают атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман, однако попадают в мирных жителей.

Напомним, ранее в Одесской ОВА сообщили, что в регионе сохраняется высокая угроза очередных российских ракетных ударов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса ракетный удар Война в Украине Война России против Украины
NEWS
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
DAILY
"Путину люди не нужны". Как война изменила Одессу и чем живет город у моря
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский "Путину люди не нужны". Как война изменила Одессу и чем живет город у моря