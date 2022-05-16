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Утренние обстрелы в Николаеве. Стали известны последствия вражеских ударов

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Николаев, Понедельник 16 мая 2022 10:08
Утренние обстрелы в Николаеве. Стали известны последствия вражеских ударов Фото: оккупанты утром обстреляли Николаев (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталья Юрченко

Российские военные утром 16 мая обстреляли Ингульский район Николаева. В результате в городе возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Отмечается, что в Николаеве в результате утреннего обстрела возникли четыре пожара. В частности, произошло возгорание в магазине мебели, сгорел автомобиль, повреждены окна жилых домов и газопровод низкого давления.

Для ликвидации последствий обстрела привлекли несколько бригад спасателей. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, что сегодня утром в Николаеве были слышны звуки взрывов. Мэр города предупредил об опасности и призвал оставаться в укрытиях.

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Война России против Украины Николаев ГСЧС
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