Российские войска непрерывно обстреливают Северодонецк: за день не менее 10 погибших

Российские войска непрерывно обстреливают Северодонецк Луганской области. Под удар снова попала больница, погибли не менее 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая .

"Рашисты без остановки бьют по Северодонецку. Повреждены дома, снова обстреляли больницу. Не менее 10 погибших", - написал в своем Facebook Гайдай.

По его словам, сегодня, 16 мая, оккупанты целый день ведут прицельный огонь по Северодонецку. В результате обстрелов больше всего пострадал медгородок. Снаряды попали почти в каждый корпус больницы населенного пункта.

Глава ОВА добавил, что оккупанты также попали в научно-производственное предприятие и обстреляли многоэтажки в разных районах города. Он подчеркнул, что уточнить количество погибших невозможно из-за постоянных ударов.