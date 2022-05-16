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Генсек ООН предложил ослабить санкции против России в обмен на экспорт зерна из Украины, - СМИ

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Нью-Йорк, Понедельник 16 мая 2022 20:55
Генсек ООН предложил ослабить санкции против России в обмен на экспорт зерна из Украины, - СМИ Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (twitter.com/antonioguterres)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Смягчить санкции в отношении калийных удобрений из России и Беларуси предложил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В обмен он хочет, чтобы Москва разблокировала возможность экспорта зерна из Украины через порты Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

Как сообщили источники издания, Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, чтобы возобновить экспорт зерновых из Украины на мировые рынки. Таким образом генсек ООН хочет предотвратить глобальный дефицит продовольствия.

По данным собеседников газеты, Гутерриш обратился к Москве с просьбой разрешить поставки украинского зерна. В обмен генсек ООН предложил смягчить санкции в отношении экспорта калийных удобрений из России и Беларуси.

Представительства Украины и России при ООН отказались от комментариев. Посольство Турции в США также не стало отвечать на вопросы издания.

Напомним, ранее Всемирная продовольственная программа ООН призывала России открыть черноморские порты Украины, которые сейчас блокированы российским флотом.

Отметим, Россия после полномасштабного вторжения заблокировала в портах Украины около 90 млн тонн зерна.

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