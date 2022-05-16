ru ua
Пн, 16 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов на Донбассе: погиб ребенок и 19 мирных жителей

Новина українською →
Донбасс, Понедельник 16 мая 2022 22:29
Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов на Донбассе: погиб ребенок и 19 мирных жителей Фото: в результате обстрелов населенных пунктов на Донбассе за сутки погибли 20 мирных жителей (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты в течение сегодняшнего дня обстреляли 25 населенных пунктов на Донбассе. В результате нанесенных ударов погиб ребенок и 19 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.

"Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов разрушены и повреждены 42 жилых дома, школа, здание высшего учебного заведения, гостиница, шесть предприятий и заводов. От нанесенных оккупантами ударов погибли 20 мирных жителей, включая одного ребенка.

Напомним, российские войска непрерывно обстреливают населенные пункты на Донбассе. Так, Северодонецк Луганской области в течение нескольких дней находится под массированным артиллерийским обстрелом. Только сегодня в городе погибли не менее 10 человек. Установить точное количество жертв пока не возможно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООС Вооруженные силы Украины Луганск Донецкая область Война в Украине
NEWS
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
DAILY
Сергей Грабский: Россия не оставила свою стратегическую цель – уничтожить Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Россия не оставила свою стратегическую цель – уничтожить Украину