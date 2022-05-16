Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов на Донбассе: погиб ребенок и 19 мирных жителей

Российские оккупанты в течение сегодняшнего дня обстреляли 25 населенных пунктов на Донбассе. В результате нанесенных ударов погиб ребенок и 19 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил .

В результате обстрелов разрушены и повреждены 42 жилых дома, школа, здание высшего учебного заведения, гостиница, шесть предприятий и заводов. От нанесенных оккупантами ударов погибли 20 мирных жителей, включая одного ребенка.

"Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска непрерывно обстреливают населенные пункты на Донбассе. Так, Северодонецк Луганской области в течение нескольких дней находится под массированным артиллерийским обстрелом. Только сегодня в городе погибли не менее 10 человек. Установить точное количество жертв пока не возможно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.