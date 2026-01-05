ua en ru
Головна » Новини » Політика

В МЗС викличуть посла Чехії через антиукраїнську заяву спікера чеського парламенту

Україна, Понеділок 05 січня 2026 15:09
В МЗС викличуть посла Чехії через антиукраїнську заяву спікера чеського парламенту Фото: речник МЗС України Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Міністерство закордонних справ України 5 січня викличе тимчасового повіреного у справах Чехії. Виклик пов'язаний із тим, що МЗС Чехії викликає українського посла Василя Зварича після його критики спікера чеського парламенту Томіо Окамури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого у відповідь на питання журналістів.

"У понеділок, 5 січня, до МЗС України буде запрошений тимчасовий повірений Чехії у звʼязку з неприпустимими заявами спікера чеського парламенту. Цей крок є дзеркальним стосовно виклику українського посла у Празі", - зазначив Тихий.

Він додав, що Україна цінує стратегічне партнерство з Чехією. Український народ вдячний чехам за солідарність, яку вони проявили з перших днів повномасштабної агресії. Стосунки між двома народами не повинні руйнуватися через ганебні заяви окремих політиків.

"Переконані, що ганебні заяви окремих політиків не мають чинити шкоду нашій плідній двосторонній співпраці, яка посилює обидві країни, на тлі надзвичайних викликів для безпеки як України, так і Чехії та решти Європи", - сказав Тихий.

Окамура та скандал

Нагадаємо, що антиукраїнськи налаштований спікер парламенту Чехії Томіо Окамура виступив із ганебними заявами щодо України та її керівництва у своєму новорічному зверненні. Він насмілився критикувати вступ України до ЄС, критикувати безпосередньо сам ЄС та гидко висловився щодо українського народу та українського лідера Володимира Зеленського.

Після цього Окамурі відповів посол України Василь Зварич. Український дипломат назвав заяву Окамури ганебною та негідною. А позицію лідера антиукраїнської партії, якому вдалося пробратися до спікерського крісла - повністю списаною з наративів російської пропаганди.

Це викликало істерику в уряді нового прем'єра Чехії Андрія Бабіша: зокрема, новий голова МЗС Чехії Петр Мацінка заявив, що, мовляв, вважає дії Зварича "недоречними". Натомість українське МЗС демонстративно повністю схвалило дії Зварича, а міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що посол зробив все абсолютно правильно. Але у Бабіша не вгамувалися та запланували викликати на 5 січня українського посла.

При цьому в історії "прилетіло" й головному винуватому - Окамурі. Опозиційні сили в Палаті депутатів (нижня палата парламенту Чехії) вже заявили про плани ініціювати відставку Окамури через ту ганьбу, яку він влаштував.

Це не перший конфлікт нового спікера парламенту з депутатами. Ще у листопаді минулого року Окамура у перший же день своєї роботи на посаді спікера Палати депутатів демонстративно зняв український прапор з чеського парламенту. Але розлючені чеські депутати моментально повісили у будівлі парламенту відразу три нових прапори України, а Окамура зазнав нищівної критики.

