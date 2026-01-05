В МЗС викличуть посла Чехії через антиукраїнську заяву спікера чеського парламенту

Міністерство закордонних справ України 5 січня викличе тимчасового повіреного у справах Чехії. Виклик пов'язаний із тим, що МЗС Чехії викликає українського посла Василя Зварича після його критики спікера чеського парламенту Томіо Окамури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого у відповідь на питання журналістів.