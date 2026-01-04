ua en ru
Посла України Зварича викличуть до МЗС Чехії: у чому причина

Неділя 04 січня 2026 21:20
UA EN RU
Посла України Зварича викличуть до МЗС Чехії: у чому причина Фото: посол України в Чехії Василь Зварич (facebook.com/ODFoundation)
Автор: Едуард Ткач

Глава МЗС Чехії Петр Мацінка запросить до Праги посла України Василя Зварича, щоб обговорити з ним його коментарі з приводу заяв спікера чеського парламенту на адресу Києва і керівництва країни.

Про це заявила міністр фінансів Чехії Альона Шиллерова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny.

Як пише видання, на запитання ЗМІ прес-секретар МЗС Чехії Маріана Вернерова теж підтвердила майбутню зустріч. За її словами, дата ще уточнюється.

"Міністр хоче поговорити з послом і прояснити деякі моменти", - сказала вона.

За її словами, це не виклик посла. Ця зустріч використовується в дипломатії як форма протесту або вираження серйозної заклопотаності країни, що приймає, стосовно держави, яку представляє посол.

Що передувало

Нагадаємо, що у своєму новорічному зверненні спікер чеського парламенту Томіо Окамура виступив із різкими заявами щодо України та її керівництва.

Він сказав, що бюджетні кошти Чехії слід спрямовувати на підтримку пенсіонерів, людей з інвалідністю та сімей з дітьми, а не витрачати їх на озброєння і фінансування військових дій за кордоном.

Також він виступив проти членства України в ЄС, і крім цього розкритикував позицію ЄС і оточення президента України Володимира Зеленського.

У четвер увечері, 1 січня, посол України Василь Зварич написав у Facebook, що слова Окамури на адресу України і керівництва української держави в його новорічній промові були негідними і абсолютно неприйнятними.

Наступного дня глава МЗС Чехії Петр Мацінка заявив, що не вважає доречним для посла іноземної держави публічно оцінювати заяви однієї з вищих конституційних осіб Чеської Республіки.

"Якщо будь-яка дипломатична місія має застереження або питання, для цього існують стандартні дипломатичні канали. Однак чеська політика - це справа чеських громадян і їхніх демократично обраних представників", - сказав він у п'ятницю.

Того самого дня глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на критику чеського міністра, заявивши, що український посол діяв правильно і професійно.

"Посол України абсолютно правильно вчинив, відреагувавши на обурливі образи на адресу нашої держави - і зробив це дипломатично", - йшлося в його пості.

