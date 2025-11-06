Окамура зняв прапор України з парламенту Чехії: розлючені депутати повісили три нових

Новий антиукраїнський голова парламенту Чехії, Томіо Окамура, 6 листопада зняв з будівлі установи прапор України, який висів там з 2022 року на знак солідарності. Розлючені депутати вивісили у парламенті три нових українських прапори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Novinky та iDNES .

Окамура похизувався процесом зняття українського прапора, виклавши відео у своїх соцмережах. Він особисто тримав драбину для чоловіка, який спускав український прапор.

"Це певний символ. Український прапор зняли з будівлі чеської Палати депутатів за моєю вказівкою, і це зайняло кілька секунд", - заявив він у коментарі порталу iDNES.

Проте депутатам відразу від трьох партій парламенту вчинок Окамури не просто не сподобався - він добряче їх розлютив. Після того, як голова правопопулістської партії наважився на ганебний вчинок, на будівлі парламенту з'явилося відразу три прапори України.

Правоконсерватори та ліберали проти Окамури

"В ODS ми вирішили негайно виправити перший крок нового голови Палати депутатів Томіо Окамури. Український прапор повернувся до Палати та висить на вікнах нашої депутатської фракції", - повідомила правоконсервативна партія ODS, яка першою розмістила новий прапор.

Ще один прапор України вивісила ліберальна партія STAN. Там до того ж розкритикували Окамуру за його вчинок.

"Пан Окамура в перший день на посаді показав, що єдине, на що він здатний: зневажати такі цінності, як солідарність і мужність підтримувати країну, на яку напала Росія", - зазначили в заяві ліберали.

Партія піратів виступила проти нового спікера

Доєдналася також Партія піратів Чехії - попри свою дивну назву, це доволі вагома політична сила в країні, яка мала кілька міністерських посад в минулому уряді. Пірати також вивісили прапор України та теж піддали критиці нового спікера парламенту.

"Український прапор на будівлі Палати депутатів - це символ. Символ солідарності з Україною та її народом, який майже чотири роки чинить опір воєнній агресії російського диктатора Путіна. Для нас нічого не змінюється - ми повертаємо прапор, який Томіо Окамура сьогодні ганебно зняв, до будівлі Палати представників", - сказано у повідомленні.