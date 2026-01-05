ua en ru
Пн, 05 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В МИД вызовут посла Чехии из-за антиукраинского заявления спикера чешского парламента

Украина, Понедельник 05 января 2026 15:09
UA EN RU
В МИД вызовут посла Чехии из-за антиукраинского заявления спикера чешского парламента Фото: спикер МИД Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Министерство иностранных дел Украины 5 января вызовет временного поверенного в делах Чехии. Вызов связан с тем, что МИД Чехии вызывает украинского посла Василия Зварича после его критики спикера чешского парламента Томио Окамуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого в ответ на вопрос журналистов.

"В понедельник, 5 января, в МИД Украины будет приглашен временный поверенный Чехии в связи с недопустимыми заявлениями спикера чешского парламента. Этот шаг является зеркальным по отношению к вызову украинского посла в Праге", - отметил Тихий.

Он добавил, что Украина ценит стратегическое партнерство с Чехией. Украинский народ благодарен чехам за солидарность, которую они проявили с первых дней полномасштабной агрессии. Отношения между двумя народами не должны разрушаться из-за позорных заявлений отдельных политиков.

"Убеждены, что позорные заявления отдельных политиков не должны вредить нашему плодотворному двустороннему сотрудничеству, которое усиливает обе страны, на фоне чрезвычайных вызовов для безопасности как Украины, так и Чехии и остальной Европы", - сказал Тихий.

Окамура и скандал

Напомним, что антиукраински настроенный спикер парламента Чехии Томио Окамура выступил с позорными заявлениями в отношении Украины и ее руководства в своем новогоднем обращении. Он осмелился критиковать вступление Украины в ЕС, критиковать непосредственно сам ЕС и гадко высказался в отношении украинского народа и украинского лидера Владимира Зеленского.

После этого Окамуре ответил посол Украины Василий Зварыч. Украинский дипломат назвал заявление Окамуры позорным и недостойным. А позицию лидера антиукраинской партии, которому удалось пробраться в спикерское кресло - полностью списанной с нарративов российской пропаганды.

Это вызвало истерику в правительстве нового премьера Чехии Андрея Бабиша: в частности, новый глава МИД Чехии Петр Мацинка заявил, что, мол, считает действия Зварича "неуместными". Зато украинский МИД демонстративно полностью одобрил действия Зварича, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что посол сделал все абсолютно правильно. Но у Бабиша не успокоились и запланировали вызвать на 5 января украинского посла.

При этом в истории "прилетело" и главному виновному - Окамуре. Оппозиционные силы в Палате депутатов (нижняя палата парламента Чехии) уже заявили о планах инициировать отставку Окамуры из-за того позора, который он устроил.

Это не первый конфликт нового спикера парламента с депутатами. Еще в ноябре прошлого года Окамура в первый же день своей работы на посту спикера Палаты депутатов демонстративно снял украинский флаг с чешского парламента. Но разъяренные чешские депутаты моментально повесили в здании парламента сразу три новых флага Украины, а Окамура подвергся сокрушительной критике.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Чехия МИД Украины
Новости
Евгений Хмара временно возглавил СБУ вместо Малюка
Евгений Хмара временно возглавил СБУ вместо Малюка
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка