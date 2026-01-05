В МИД вызовут посла Чехии из-за антиукраинского заявления спикера чешского парламента

Министерство иностранных дел Украины 5 января вызовет временного поверенного в делах Чехии. Вызов связан с тем, что МИД Чехии вызывает украинского посла Василия Зварича после его критики спикера чешского парламента Томио Окамуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого в ответ на вопрос журналистов.